再1縣市破千例！本土累計2.5萬例「確診地圖」曝　新北8867例最多

中央流行疫情指揮中心今早緊急召集雙北、桃園及基隆等6高風險縣市首長召開會議，討論防疫措施與策略。台北市長柯文哲會後表示，他詢問了中央「戰略是什麼？」因為一定要決定戰略，才能制定戰術。不過，指揮官陳時中並未在會議中正面回應，而在疫情記者會上，陳時中則說，柯市長有他的想法，但也同意未來會把推估情況向大家說明。