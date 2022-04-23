再1縣市破千例！本土累計2.5萬例「確診地圖」曝　新北8867例最多

▲有6縣市的累計確診數為4位數。（圖／翻攝自疾管署）
記者曾筠淇／綜合報導
今天國內新增4126例本土個案，和昨天一樣分布於22縣市，其中又以新北市的1563例最多。根據疾管署稍早更新的「本土病例地圖分布」可見，現在共有6縣市為深咖啡色，今年累計均大於1000例。
今天新增的4126例本土病例，全台所有縣市都有病例，依序為新北市1563例、台北市945例、桃園市527例、基隆市219例、台中市171例、花蓮縣138例、高雄市98例、宜蘭縣90例、新竹縣57例、雲林縣53例、新竹市51例、台南市51例、彰化縣34例、台東縣29例、苗栗縣28例、南投縣26例、屏東縣24例、嘉義市10例、嘉義縣7例、金門縣2例、連江縣2例、澎湖縣1例。
根據疾管署更新的「本土病例地理分布」可見，今年1月1日統計至今，共有6縣市的累計確診數大於1000例、6縣市小於100例。
深咖啡色縣市（1059～8867例）有6：
基隆市1981例
台北市4704例
新北市8867例
桃園市3811例
高雄市1227例
花蓮縣1117例（今破千）
次深褐色（283～1058例）有5：
新竹縣466例
台中市881例
台南市412例
屏東縣294例
宜蘭縣702例
橘色縣市（106～282人）有5：
新竹市269例
苗栗縣161例
彰化縣216例
雲林縣205例
台東縣191例
淡橙色縣市（7～105人）有5：
南投縣86例
嘉義市44例
嘉義縣75例
金門縣12例
連江縣10例
淡黃色縣市（0～6人）有1：
澎湖縣6例
今年自1月1日至今已累計2萬5737例本土病例，其中又以新北市累計的病例數最多，共計8867例。
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