竹市+51！再爆遊樂場傳播鏈...2員工染疫　大潤發等15足跡曝

▲新竹市今日新增51人確診。（資料圖／新竹市政府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導



中央流行疫情指揮中心今日公布，新竹市新增51名確診個案，其中4例居家隔離期間採檢陰轉陽，10例為確診個案之接觸者，餘37例新增個案疫調中。

在今日所有確診個案中，有2例為新竹百富遊樂場職場感染，1案為台鐵新竹站員工群聚感染之個案；另有4例屬同一家庭群聚事件，疫調人員同步進行疫調中。今日竹市校園共20校停課、1校復課 ，竹市目前累積24校停課或停班。

今日確診個案相關足跡包括新竹車站、大魯閣湳雅廣場、大潤發湳雅店及忠孝店等人潮密集公共場所，皆已通知營業場所進行清消。衛生局呼籲，民眾若曾與確診個案在同時段有重疊足跡，可自行至國軍社區篩檢站採檢。

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▲新竹市新增51名確診個案，其中4例居家隔離期間採檢陰轉陽，10例為確診個案之接觸者，餘37例新增個案疫調中。



衛生局說明，新竹市111年確診累積人數至今共294人（ 截至111年4月23日 ），全數皆為輕症、或無症狀，尚無重症者。目前居家隔離1,523人，康復出院人數81人。

衛生局表示，新竹市居家照護關懷中心21日啟動迄今，收案符合無症狀、輕症確診者可採居家照護個案， 截至今（23）日中午共17人管理中 ，年齡介於 20 至60歲間。

另衛生局指出，國軍社區篩檢站昨（22）日共計篩檢404人，報告已全數確認，共計11人陽性，均依續依中央疫情指揮中心相關規定完成通報及疫調等相關作業。

▲相關足跡。

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