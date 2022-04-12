何志偉組織跨黨「國會外交戰略共識會」　江啟臣擔任副會長

▲「國會外交戰略共識會」今天舉行成立大會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

為促成朝野立委討論國會外交戰略共識，民進黨立委何志偉12日號召成立「國會外交戰略共識會」，邀請國民黨立委江啟臣擔任副會長。立法院秘書長林志嘉代表立法院長游錫堃與會致詞說，未來可以找美國智庫、國際知名戰略智庫或NGO交流，將比單一國會更有影響力，也是國會外交一大突破的「創舉」，院方將在硬體和軟體面全力幫忙。

「國會外交戰略共識會」今天舉行成立大會，該會由何志偉擔任會長，民進黨立委羅美玲、許智傑、郭國文、洪申翰、范雲與會力挺，另包括國民黨立委江啟臣、林為洲、台灣民眾黨立委賴香伶等人均加入該共識會。

何志偉說，國際社會情勢詭譎多變，需要一個務實、可預測的平台可以讓朝野立委進行討論、協商，並產出跨黨派一致性的訴求與對外政策，未來不論是哪一黨執政，代表中華民國出去的時候，大家都是一體的，未來也將不定期舉行座談會、與國外智庫連結，並產出著作、發表意見。

何志偉舉例，近期烏克蘭受到俄羅斯獨裁者普丁傷害破壞，國際社會團結起來面對這場浩劫，台灣人則自發性送愛心物資，象徵台灣人團結及期待和平的決心，更顯示國民意識足以扭轉國際形勢。