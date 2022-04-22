桃市累計434師生確診　鄭文燦：各級學校須演練遠距教學

▲桃園市疫情嚴峻，針對媒體詢問停復課狀況，教育局長林明裕指出，停課學生將進行線上教學，以免耽誤課業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

全台疫情持續發燒，桃市今天新增588例本土確診個案，市府下午召開防疫專案會議時，教育局長林明裕指出，桃市陸續有177所學校、幼兒園等有停課，目前已有43校復課；此外，有20位老師確診，學生則有414位確診，受匡列居隔師生人數逾5000人，市長鄭文燦明確指示，學校需演練停課不停學、遠距教學模式，以免耽誤學生課業。

市府教育局林明裕針對媒體提問有關目前桃市學校停復課情況，未來學校的停課或防疫措施加強部分？

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林明裕說，這波疫情以來，桃園市累計有177個學校、幼兒園、補習機構曾經停課，目前已經有43校復課，還有部分停課的校園有123所；累計停課班級有167班，約佔桃園市所有班級數的百分之二。

此外，桃市有20位老師確診，學生則有414位確診，被匡列居隔老師有392位，特別感謝被匡列居隔老師仍在線上維持正常教學；受到匡列居隔學生有4,735位，佔全桃園市學生人數32萬的百分之1.5。因沒有停課的學校班級仍需正常進行實體課程，市長鄭文燦特別指示所有正常教學學校，仍要實際演練停課不停學、遠距教學模式。停課班級與停課學生，進行線上教學，以免耽誤學生課業。

▲針對某媒體報導確診者家中2名孫女狀況，市府衛生局長王文彥提出說明。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，媒體也針對桃園醫療能量與桃園區聖保祿醫院這兩天處置情形？

衛生局長王文彥表示，這可能牽涉到某雜誌報導，裡面有些並非事實提出說明，案32693是位50至60歲女性，4月15日確診，確診後採用居家照護。家中疫調2名孫女在4月15日進行居家隔離，4月16日出現發燒、17日高燒，衛生局緊急送往聖保祿醫院住院，確診案號分別案35572與案35578。

王文彥說，聖保祿處理時因高燒可能會變中重症，立即轉至林口長庚醫院由兒科專科醫師治療。送往長庚醫院過程，我們都有記錄，看來都很順利，2位患者都很清醒，並沒有外傳說有作CPR，這並非事實。

王文彥強調，2女送往林口長庚醫院治療也很順利，4月21日整個症狀解除，基於病床數關係，在沒有症狀下，我們轉至加強型防疫旅館。關於家中祖母狀況，到目前為止沒什麼特別狀況，情況尚稱良好。

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