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社會 社會焦點 保障人權

兒要洗澡釀屎尿瀑布臭死人　囂張管委嗆「不會淹到11樓」搞神隱

記者白珈陽／台中報導

台中市北屯區一間大樓日前水管堵塞，導致糞水倒灌從2樓廁所不斷冒出，住戶見狀趕緊跟管委會協調將水塔關閉，但管委會其中一名委員卻以「兒子要洗澡」為由，擅自將水閥開啟1個多鐘頭，疑因此造成汙水再度大量湧出，讓郭姓住戶擺放在地下室的藍芽耳機商品慘遭波及，損失約60萬元，郭女表示，將會向劉男求償。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲大樓委員因為兒子想洗澡，結果不顧公共糞管阻塞開水，導致地下水被糞水倒灌。（圖／民眾提供）

郭姓女子表示，她公司向該大樓承租地下室及1、2、3樓營業，4月6日上班時發現2樓廁所不斷有糞水從馬桶以及排水口流出，噁心的味道瀰漫在空氣中，立即請求社區管委會協助，當晚通排水管工人到場查看後，判斷是公共管路出問題，無法順利排除狀況。

由於糞水流出問題尚未解決，7日劉女到公司發現水已順著樓梯往下流至地下室一樓，宛如小型瀑布一般。為搶救擺放於地下室的商品，她與員工腳浸糞水，以畚箕舀水，經不斷努力才將地下室清掃完畢，再用漂白水去除味道及消毒。此時僅有部分商品遭糞水污染，損失並不大。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲汙水從樓梯、樓梯間縫隙流往地下室。（圖／民眾提供）

同日晚間9時許大樓叫派水電工程人員，最後發現是地下室B3的水管發生堵塞，由於管路位於水泥柱內，必須破壞柱子才能修復水管，但時間接近深夜11時，無法在當天完成作業，經與管委會協調，決定先將大樓水塔關閉，不再出水。

未料，8日一早郭女進公司竟發現1、2樓又到處淹水，地下室更淹到腳踝，一堆高價電子商品因此受到損壞，「真的是晴天霹靂」，經前晚眾人的努力，好不容易才將地下室清潔完畢，隔日到場一看卻再度發生「慘案」，讓郭女相當傻眼。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲郭女的電子商品遭到糞水毀損。（圖／民眾提供）

詢問管委會才得知，原來管委會內的其中1名劉姓委員，在前一晚水塔關閉後，又擅自打開水閥，原因竟是為了要讓其兒子洗澡。郭女請劉男說明，劉男還理直氣壯地說「兒子要洗澡，必須打開水開關，淹糞水反正也不會淹到11樓，隨便你們要怎樣就怎樣」，接著馬上離開。

郭女氣憤表示，「難道整天在糞水中，已經到半夜12點也未進食的我們，都不是別人的兒子女兒嗎？不比與劉先生兒子沐浴的重要。」

郭女事後清查，擺放於地下室的藍芽耳機產品，裡頭的電子IC版受到汙水毀損，共約造成60萬元損失；劉女指出，7日眾人協調要關閉水塔時，是劉男命令管理員上樓關水，當下劉也保證不會讓他人開啟水閥，但事後卻為讓兒子洗澡，自己將水閥打開使用，造成她商品損害嚴重。

由於郭女8日上午8時許到公司看到樓梯間仍不斷有汙水流出，她懷疑水塔是整夜沒關，但劉男對外宣稱，他僅於8日凌晨12時將水閥打開半小時，隨後就將水關掉，並無整夜沒關；經郭女查看監視器畫面，發現劉男是於7日晚間11時50分上樓打開水，8日凌晨1時10分再搭電梯上樓，代表至少水流出的時間長達80分鐘。

郭女強調，7日發現糞水四溢樓梯間、地下室後，公司全體員工努力地將危機解除，但劉男基於私心，竟擅自打開水塔，除造成她商品毀損，更傷了員工的心，將會向劉姓委員求償。

記者欲向劉男求証，但劉男不願受訪。至於該大樓地下3樓的水管堵塞處，工人已於近日將水泥柱敲開，讓堆積的水排出並更換水管，目前大樓已無漏水狀況。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲工人將水泥柱敲開，排除堆積的水。（圖／民眾提供）

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