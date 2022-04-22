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台獨不當兵？　基進議員參選人剃頭展決心：我教召我驕傲

▲▼台灣基進黨台南市東區市議員參選人李宗霖4/23將接受教照入營接受軍事訓練，4/22特別舉行剃頭落髮儀式宣示挺教召決不向中共投降的決心。（圖／記者湯興漢攝）

▲李宗霖今天舉行「剃頭落髮儀式」宣示挺教召。（圖／記者湯興漢攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

2022地方選舉腳步近逼，台灣基進台南黨部主委、台南市東區市議員參選人李宗霖將在23日入營接受教召，22日舉行記者會「當眾剃頭」，與刻有「決不投降，台灣獨立萬歲」的士兵吊牌合影，展現全黨保家衛國、只有戰死沒有投降的決心。李宗霖說，很多的網友會嘲笑台獨不當兵，但他要剃頭展現決心，「台灣基進所有的幹部都不會投降且力戰到底，我教召，我驕傲」。

李宗霖表示，台灣的處境與烏克蘭相比不容樂觀，退一步，就退無可退，唯有抵抗才能遏止侵略者的進逼，投入教召固然將暫停選舉行程，但能有機會為台灣增進抗敵技能，當仁不讓，他願做為本屆地方大選議員參選人的表率，用行動殷實台灣後備力量。

李宗霖說，很多的網友會嘲笑台獨不當兵，「但不好意思，我們不僅有當兵，還有備役軍官（指台南市安南區市議員參選人王明彥）在這裡」，自己也是士官退伍，這次在參選期間接到教召任務，當然是義不容辭。

李宗霖強調，從兩年前的香港，到近期的烏克蘭，看到面對危機心態的重要，台灣被譽為是世界上最危險的地方之一，台灣是最後且唯一的家園，再退就是太平洋了，所以絕對義無反顧為台灣來奮鬥，剃頭也是為了宣示台灣基進的決心，「我秉持自己的國家自己救的精神，教召讓我體悟，要守護民主的安全就鞏固台灣的邊界，也是我們台灣每個人的義務，台灣基進所有的幹部都不會投降且力戰到底。我教召，我驕傲」。

▲▼台灣基進黨台南市東區市議員參選人李宗霖4/23將接受教照入營接受軍事訓練，4/22特別舉行剃頭落髮儀式宣示挺教召決不向中共投降的決心。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼台灣基進黨台南市東區市議員參選人李宗霖4/23將接受教照入營接受軍事訓練，4/22特別舉行剃頭落髮儀式宣示挺教召決不向中共投降的決心。（圖／記者湯興漢攝）

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