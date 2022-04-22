30歲+市民限定 竹市四癌免費檢加值尿酸檢測還送早餐

▲新竹市長林智堅視察市民免費篩檢。（資料照）。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市衛生局即日起開放30歲（81年次）以上設籍本市市民預約報名免費健康篩檢，平、假日均有場次，提供成人預防保健及子宮頸癌、乳癌、大腸癌、口腔癌等四大癌症篩檢，還加值尿酸檢測及一份早餐。衛生局說明，今年三區衛生所與5家醫院合作，假日提供10場次，預計可服務3,150人，另有2家醫院及9家診所提供平日場次，詳情可洽合約院所、三區衛生所或新竹市衛生局網站（https://reurl.cc/Go7A9D），名額有限，請儘早預約。

「一次受檢，全面篩檢！」新竹市長林智堅表示，新竹市是全台最年輕的城市，又30歲以上民眾大多為家中重要經濟與照護支柱，市府自104年起每年編列455萬元，推出整合性篩檢，擴大服務30歲以上市民，7年來服務約20,259人，其中三高（高血壓、高血糖及高血脂）異常佔50%以上，顯示代謝異常有年輕化的趨勢。

為早期發現、早期治療，市府今年持續邀集醫療院所推出整合性健康篩檢，除結合衛福部免費四大癌症篩檢，及40歲以上每3年一次免費成人健檢，更擴大服務30歲以上市民，還加值附贈一份早餐及尿酸檢測；同時篩檢結果可於「慢性疾病風險評估平台」了解罹病風險，預測自身未來健康情形。

衛生局長吳欣席表示，今年整合性健康篩檢提供彈性多元選擇，以社區型、院所型、衛生所型等大、小規模方式，4月份起陸續推出平日及假日場次，每場次採預約制，健檢完還提供一份價值60元的早餐（或等值兌換券），各場次與醫療院所不同。

此外，今年也結合11家合約成人健檢院所，除提供30歲以上市民平日時段健檢服務，也提供40-64歲每3年一次；65歲以上長者、55歲以上原住民、35歲以上小兒麻痺者每年一次的成人免費健檢，為固定時段診所型，同樣附贈加值尿酸篩檢及早餐，有就近便利、更多元的選擇。

衛生局說明，因檢查前需空腹8小時，民眾請事先預約並攜帶身分證及健保卡簽名確認身分。衛生局也提醒市民，把握健康生活5守則：均衡飲食、規律運動、體重控制、戒菸檳酒、定期篩檢，一起掌握健康、迎向幸福。