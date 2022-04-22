花防部「蓋牌」後再+15確診！服役哥PCR陰妹卻染疫　可能原因曝

▲0422花蓮防疫記者會。（圖／翻攝自臉書）



記者林冠吟／花蓮報導

指揮中心22日宣布台灣新增3766例本土確診個案，再度創下新增確診數新高，其中花蓮新增100例。對此，花蓮縣衛生局局長朱家祥也表示，花防部22日再新增15人確診，15人中有14人是軍人，不過值得一提的是，一名在花防部服役的軍人哥哥案44721其PCR採檢結果為陰性，而妹妹案46561卻被驗出陽性確診。朱家祥指出，不排除該名哥哥為偽陰性，只是病毒量還不足以被驗出，相信哥哥未來應該還是會「確診」，因此仍列為陽性確診個案。

朱家祥說明花蓮22日新增的確診病例，顯示部立花蓮醫院新增7人確診、奧斯卡美式餐廳新增1人、婚宴+3、外縣市婚宴群聚+20、某市場群聚+8、花防部傳播鏈+15、外縣市確診+6，並有40人尚在疫調中。朱家祥表示，部花新增的7人均為院外感染，目前院內感染累計已達171人感染，不過22日新增的7人為家人、友人，並有一名患者在4月11日至13日曾前往門診就醫的病患確診，顯示部花院內感染的情況已在穩定收斂中，儘管部花目前仍無法確切釐清何時才能恢復門、急診等功能，但相信部花一定能盡快回到第一線與花蓮並肩作戰。

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朱家祥說明，在外縣市婚宴傳播鏈中新增20人確診，主要仍為家人或同事間的群聚傳染，並有至少2個家庭全部遭到感染，其中亞泥外包商傳播鏈中，也有再新增6名確診；而新增的吉安黃昏市場群聚案中，新增8名攤商確診，主要接因在同一市場賣菜而染疫。朱家祥也呼籲，該市場群聚案中縣府已在吉安好客廣場開設篩檢站，呼籲民眾若有足跡重疊因盡速前往採檢。

不過朱家祥也提到，先前爆出傳播鏈的春日部落早餐傳播鏈中，縣府緊急開設的篩檢站，截至21日上午為止，目前篩檢219人，驗出10人快篩陽性，但仍需要進一步進行PCR採檢，已確認是否確診。

在奧斯卡參酒館群聚中新增1人確診，還匡列期間居隔陰轉陽，顯示並沒有向外延伸的狀況；在婚宴傳播鏈中，主要仍為南區婚宴，其中案45685為醫院員工確診，該單位陸續有員工出現確診情形，並有一名案44698，為案27664的看護，因照顧案44698而染疫。