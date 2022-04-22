他勸架2鬥毆水牛　反被一口咬生殖器「爆蛋」！女醫護圍觀治療

▲男子受傷後全身無力倒在地上接受治療。（圖／翻攝自泰媒）



記者王佩翊／綜合報導

泰國一名務農的男子飼養了2頭水牛來幫忙耕作，沒想到有一天2頭水牛卻突然打了起來，男子見狀況不對，立刻上前「勸架」，沒想到卻因此遭到波及，下體被水牛狠咬，當場「爆蛋」。可憐的他在經過救護人員初步處理傷口後，情況仍未好轉，目前仍在接受治療。

根據泰媒報導，泰國武里南府一名農民平時靠務農維生，他原先養了一頭水牛，隨後因工作需要，又再帶回了一頭水牛。不過2頭水牛自從碰頭後就處處作對，不但相處不順利，還經常互看不順眼。為了解決2頭水牛不和睦的問題，男子21日便特地牽著2頭牛到外頭吃草。

▲水牛事後被隔離看管。（圖／翻攝自泰媒）



男子雖然是為了促進2頭水牛的關係，才特地「放牛吃草」，不過水牛非但沒有變得更加親密，反而突然開始互相攻擊對方。男子見狀嚇得隨即上前制止，企圖勸架，怎知卻慘遭波及，反而惹怒水牛，淪為攻擊的目標。

水牛一氣之下，一口咬在男子的下體，使他瞬間「爆蛋」。男子的家人隨即通報警方與救護人員，尷尬的是抵達現場的救難隊卻都是女性。救護人員發現男子的下體有嚴重撕裂傷，雖然在現場已經初步處理，但傷勢仍十分嚴重，因此緊急將他送醫，男子目前仍在治療當中。

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