快訊／侯友宜開砲陳時中「方向緩不濟急」　以篩代隔需要配套

記者蘇晏男／新北報導

本土疫情升溫，衛福部長陳時中提出「篩檢替代隔離」，分3階段，由醫護、關鍵基礎設施相關人員先行，再進階到「全部開放」。但新北市長侯友宜22日直言緩不濟急，新北的目標擺在中重症及高風險族群，確保醫療量能不會被沖垮。

▲新北市長侯友宜。（資料照／新北市政府提供）

侯友宜22日上午受訪時表示，新北市的確診個案、都市密集度全國最高，人口也最多，所以市府率先推行居家照護，防醫療量能被沖垮。侯友宜也透露，新北重點擺在中重症及高風險族群，自己一周前就跟陳時中反映，希望陳能夠做好居家隔離的調整，唯有調整量能到居家照護，才不會衝擊醫療量能。

對於篩檢替代隔離分3階段，侯友宜直接開砲點名陳時中，他表示，新北目前居家隔離逾2萬，陳時中的這個方向沒辦法解決新北市把中重症及高風險族群放在重點的目標。

被問及是否認為中央太慢公布「篩檢替代隔離」，侯友宜表示，篩檢替代隔離需加入相對的配套，讓它更完整；新北市的目標是保住醫療量能，所以不斷開集中檢疫、做好居家照護，希望能達到保有中重症及高風險族群的醫療量能，也讓公衛體系人員轉換能夠應付自如。

至於媒體詢問新北是否會提出自己的做法，或者再跟陳時中溝通跟建議，侯友宜則回應，這段時間他有跟陳時中反映，篩檢替代隔離三個方向對地方的執行面來講確實有困難度，也沒辦法讓居家照護的量能轉移，所以他也拜託中央重新思考。