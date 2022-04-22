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自主應變8項QA懶人包！　備好這「9款藥品」安心在家養病

▲▼14天9片口罩開賣,藥局買口罩。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「6大常備藥品」爆缺貨。（圖／記者彭懷玉攝）

記者崔子柔／綜合報導

本土確診每日增加上千例，全台各縣市陸續啟動輕症在家照護，針對居家照護可事先準備的藥品、同住家人的注意事項等，《ETtoday新聞雲》整理出8項QA提供讀者參考。

Q1：應提前準備哪些常備藥品？

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A1：藥師公會全聯會公布6類居家常備藥品，分別為解熱止痛藥（乙醯胺酚)、止鼻水藥（抗組織胺）、止咳化痰藥、腸胃藥、電解質補充劑、體溫計、血氧計和維生素B、C。

▲▼全台將啟動確診居家照護，藥師公會提醒民眾備藥。含Acetaminophen 乙醯胺酚成分的解熱鎮痛等藥品。（圖／藥師公會提供）

▲全台將啟動確診居家照護，藥師公會提醒民眾備藥。（圖／藥師公會）

Q2：輕症者出現哪些症狀應盡快送醫？

A2：若出現呼吸困難、持續胸悶胸痛、意識不清、皮膚或嘴唇指甲發青等狀況，屬緊急醫療需求，請立即撥打119、衛生局或1922求助。

Q3：居家照護者身體不適可以自行前往醫院嗎？

A3：中央流行疫情指揮中心19日公告，不論確診個案或同住的居家隔離者，只要生命危及都可透過防疫計程車、親友接送、步行或自駕前往醫院。

Q4：居家照護期間要如何拿慢性病藥？

A4：藥師公會全聯會指出，輕症者有2種方式拿藥，第1種方式為透過「健康益友APP」，第2種方式可依藥師公會全聯會的「藥局地圖」，查詢周邊藥局預約調劑藥品。

▲記者實地走訪藥局、賣場，發現高雄地區口罩充足，沒有發生搶購情況 。（圖／記者吳世龍攝）

▲新北市已有居家照護2514人，居家隔離列管數21448人。（圖／記者吳世龍攝）

Q5：夫妻可以同房進行居家隔離嗎？

A5：家戶中所有同住者皆為隔離者，可同戶隔離，但仍以「一人一室」為原則，在加強清消的情況下可共用衛浴。

Q6：輕症者居家照護期間該如何清消？

A6：確診者若病況輕微，應自行定時清潔房內高頻率接觸的門把、桌面、電燈開關等，廁所衛浴則每日至少清消1次，若是確診者和家人共用浴廁，每次使用後都要消毒。

家具、房間、廚房一般的環境，可用 1：50 的稀釋漂白水 （1000 ppm）消毒，浴室或馬桶表面則應使用 1：10 的稀釋漂白水（5000 ppm）消毒，漂白水都需在當天泡製。

Q7：輕症者可與同住家人共餐嗎？

A7：不能，且應戴著手套以洗潔劑清洗確診者使用過的餐具，並於清洗完畢後用肥皂和水或酒精洗手。

Q8：輕症者在家照護期間，同住家人還要注意什麼？

A8：照顧者進入確診者房間時，雙方都要佩戴口罩，而確診者從個人房間離開，或身邊有其他家人時，雙方都須佩戴口罩，接觸可能被確診者血液或體液污染的物品或表面時，另須佩戴手套，且照顧確診者前、後均需使用肥皂和水或酒精洗手。

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