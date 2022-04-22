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弒夫前就伸手海削7億！南韓「蛇蠍人妻」獨佔新婚房　他想賣腎離婚

▲▼南韓檢方公開李恩海、曹賢洙的長相。（圖／翻攝自推特）

▲南韓檢方曾公開李恩海、外遇男友曹賢洙的長相。（圖／翻攝自推特）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓近來備受關注的「蛇蠍人妻」李恩海（이은해，音譯），曾為詐領8億韓元的死亡保險金，於2019年6月30日前往京畿道加平郡龍爪溪谷遊玩，逼不諳水性的丈夫尹某（尹尚燁，윤상엽）從4公尺高瀑布跳水，之後不幸溺斃。近日，南韓電視台MBC公佈尹某生前與李恩海之間的通話紀錄，曝光夫妻倆不為人知的相處過程。

南韓電視台MBC的時事節目《實話探察隊》（실화탐사대）於昨（21）日播出的內容中，討論了近來備受社會矚目的「加平溪谷殺人事件」，死於跳水事故的男主角尹某婚前在某大企業擔任研究員，年薪高達6000萬韓元，原本經濟條件與背景算是優渥，然而在與女主角李恩海相遇後，卻始終遭到對方剝削。

李恩海平常十分熱衷觀光旅遊、以及各種娛樂活動，平常缺錢的她在結識尹某後，常向對方伸手討錢，林林總總加起來就高達7億韓元，即便男方耗盡所有財產、繳不起房租、水電費，她卻反而不斷提高旅遊次數，將丈夫逼向破產後的窮途末路；尹某還曾試圖以非法途徑賣自己的器官籌錢、甚至考慮與李恩海離婚。

▲▼李恩海16日遭到警方成功逮捕。（圖／達志影像／newscom）

▲李恩海於4月16日遭到警方成功逮捕。（圖／達志影像／newscom）

尹某在與李恩海結婚後，財產不斷被李恩海壓榨掏空，最後被銀行歸類為信用不良者，不僅連一毛錢的存款都沒有，甚至還債台高築。尹某婚後曾向家裡借款1億韓元，在仁川市籌置兩人的新婚房屋，不過最後尹某卻被李恩海逼到京畿道水原市以月租型式住在半地下房，兩人的新婚房則由李恩海與其親友獨占。

尹某的胞姊等家屬推估，李恩海從尹某身上「吸血」的財產總數約為7億2800萬韓元（約新台幣1721萬元），包括尹某向父親借的約1億韓元、公司退休金期中精算約5000萬韓元、公司貸款約5000萬韓元、銀行貸款約1億2800萬韓元、尹某新婚房全租（傳貰）租金5000萬韓元、尹某向胞姊借的2000萬韓元、尹某向朋友借的2000萬韓元。

尹某在婚後過著經濟窘迫的生活，時常拜託周遭朋友匯款3000韓元（約新台幣71元），讓他能夠到超商買便當、礦泉水，而他的三餐總是只能在公司解決，若遇上休假就只能餓肚子，曾經2周瘦超過7公斤，這讓公司同事都感到相當疑惑。

▼尹某曾在某大企業擔任研究員。（圖／翻攝自YouTube@그것이 알고싶다）

▲▼尹某曾在某大企業擔任研究員。（圖／翻攝自YouTube@그것이 알고싶다）

▲▼尹某生前曾傳訊息給李恩海，透露自己每個月上繳薪水、繳高額保費，已經窮到連泡麵也吃不起。（圖／翻攝自韓網）

▲尹某生前曾傳訊息給李恩海，透露自己每個月上繳薪水、繳高額保費，已經窮到連泡麵也吃不起。（圖／翻攝自韓網）

尹某也常透過通訊軟體Kakao Talk，拜託妻子李恩海能夠幫忙繳納半地下房3萬8000韓元的電費，同時傳送破爛的運動鞋相片，希望李恩海准許他買新鞋，不過卻總是遭到忽視。

節目公開尹某、李恩海兩人於2018年的通話錄音內容。當時尹某向李恩海表示，「不然我們分手好嗎？其實我已經有點累了」；李恩海問道，「你真的不想再繼續見我了嗎」；尹某答道，「不是這樣的，絕對不是因為老婆昨天打我。實在是因為太缺錢、債欠太多，根本無法算清了，好像已經欠債超過7000、8000萬韓元。」

而根據韓媒《東亞日報》、《Channel A》，其實尹某與李恩海2017年3月在南韓國內進行婚姻登記之前，曾於2016年在美國進行婚姻登記，兩人在美國登記結婚前，先是前往洛杉磯、拉斯維加斯旅遊，同時拍攝婚紗照。

▲▼李恩海與尹某曾先後在美國、南韓國內進行婚姻登記。（圖／翻攝自韓網）

▲李恩海與尹某曾先後在美國、南韓國內進行婚姻登記。（圖／翻攝自韓網）

李恩海接受偵查機關調查時坦言，尹某生前有強烈的結婚意願，不過若是選擇在國內（南韓）登記結婚的話，自己便無法領取單親父母補助（李恩海曾與前男友生下年幼的女兒）、以及低收入戶生活補助津貼。

至於後來兩人為何又選擇於2017年3月在國內登記結婚？南韓司法機關研判，很可能與加入生命保險有關，因為光是以在美國進行的婚姻登記，在南韓國內並無法以配偶名義受領對方的死亡保險，因此李恩海才在不得已的情況下，選擇在國內登記結婚，5個月後（2017年8月），李恩海為丈夫尹某加入生命保險，自己則為保險受益人。

尹某即便婚後破產、經濟走向窮途末路，還是得每個月繳交數十萬的保險金。報導指出，尹某、李恩海時常遲繳保險金，導致保險瀕臨過期失效，而每當李恩海計畫殺害丈夫尹某時，才會開始繳納保險金、恢復保險效期。

▼MBC時事節目《實話探察隊》針對李恩海事件進行詳細報導。

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