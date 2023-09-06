日本首相岸田遇襲事件　檢方依殺人未遂等5罪起訴犯嫌

▲岸田今年4月到和歌山市雜賀崎漁港輔選，準備演說前遭24歲犯嫌木村隆二丟擲爆裂物。圖為木村隆二。（圖／CFP）

中央社東京6日綜合外電報導

日本首相岸田文雄今年4月在和歌山市遭犯嫌丟擲爆裂物，檢方過去一段時間實施相關鑑定，判斷犯嫌具刑事責任能力，因此和歌山地方檢察廳今天依殺人未遂等5項罪嫌起訴犯嫌。

日本讀賣電視台報導，岸田今年4月15日到和歌山市雜賀崎漁港輔選，準備演說前遭24歲犯嫌木村隆二丟擲爆裂物，隨後在維安人員保護下平安撤離。

警方除扣押疑為爆裂物的2件管狀物體，也依涉犯「武力妨害業務」罪當場逮捕丟擲爆裂物的犯嫌。

日本警方經過鑑定，確定爆裂物是具殺傷力的管狀炸彈，因此8月依涉嫌殺人未遂等罪嫌再度將犯嫌移送檢方。

為了調查犯嫌犯案當時的精神狀態及是否具備刑事責任能力等，檢方從5月下旬到9月1日在大阪看守所對犯嫌實施「鑑定留置」。檢方根據調查結果判斷犯嫌具刑事責任能力，今天依殺人未遂、違反爆裂物取締罰則及公職選舉法等共5項罪名起訴犯嫌。

鑑定留置指的是審判長、受命法官或檢察官因鑑定被告心神或身體之必要，依法將被告送入醫院或其他適當之處所予以留置實施鑑定的強制處分。

犯嫌面對警方調查始終保持緘默，其做案動機等可能要到法院審理階段才能真相大白。

此案焦點之一在於犯嫌是否從一開始就能適用殺人未遂罪嫌，因為要適用殺人未遂罪嫌，警方必須證明被告有殺害岸田意圖，且以岸田為目標投擲爆裂物。

專家認為爆裂物的碎片有可能造成周邊人士死傷，因此，警方最後判斷犯嫌所持爆裂物具殺傷力，且犯嫌也有殺害岸田意圖，因此後來又以殺人未遂罪嫌再度移送檢方。

日本刑法的殺人未遂罪法定刑等同殺人罪，同屬「死刑或無期徒刑或5年以上有期徒刑」重罪，所以未來地方法院進行審理時，應該也會特別針對被告是否抱持殺意進行慎重審理。