飛日本注意！菲航班遇「福岡機場宵禁」返航　乘客搭11hrs回到原點

▲日本福岡機場設有「宵禁」晚間10點後無法降落，一架菲律班機被迫返航馬尼拉，所有乘客待在機上11小時仍回到原地。圖為福岡機場。（圖／CFP）

文／中央社東京6日綜合外電報導

一架從菲律賓馬尼拉飛往日本福岡機場的航機，日前因無法在福岡機場「宵禁」時間內降落，被迫在隔天凌晨飛返馬尼拉，機上125名乘客因此被困機上約11小時。

日本福岡機場因位於市區，為不對居民造成嚴重噪音負擔，嚴守每天晚間10時關門的「宵禁」，除因特殊情況事前報備獲准外，遲到航班原則上只能飛返原出發機場或另尋備降機場。

日本讀賣新聞報導，面對福岡機場「宵禁」問題，距離約60公里外的北九州機場今年已針對日本國內線航班完成備降相關作業，但無法在夜間提供國際線航班備降。

日本政府國土交通省福岡機場辦公室表示，這架來自馬尼拉的航機屬於菲律賓低成本航空（LCC）宿霧太平洋航空（Cebu Pacific Air），儘管該航機已在9月4日晚間8時左右飛抵達福岡機場上空準備降落，但因故重飛。

這架航機之後在上空等待降落時為免燃油用盡，當晚8時36分時備降北九州機場加油；由於因為很難在福岡機場晚間10時「宵禁」前抵達，只好在隔天凌晨0時16分飛返馬尼拉。

今年2月19日晚間10時左右，日本航空（JAL）一架從東京羽田機場飛往福岡機場的JL331號班機已來到福岡上空，卻因福岡機場起降航機過多來不及在機場關門前降落，被迫在深夜回程先降落關西國際機場加油，最後在隔天凌晨2時50分回到出發地羽田機場。

這起暗夜飛返事件發生後，相關單位持續檢討將北九州機場作為福岡機場備降機場。沒有「宵禁」的北九州機場已在今年4月做好供國內線航機備降相關作業，可讓乘客搭上航空公司準備好的巴士前往福岡機場。

不過，若要供國際線航班備降，機場必須要有海關、入出境管理及檢疫等體制，而在北九州機場的情況來看，無法在沒有定期航班的夜間進行備降因應。

因此，這架宿霧太平洋航空航機上的乘客，從9月4日下午4時26分起飛後，一直到5日凌晨3時19分飛返馬尼拉為止，一共在機上待了約11小時。

福岡縣政府機場事業課人員表示，並未設想國際線航機的備降，現實上也不可能針對特殊情況安排海關、入出境管理及檢疫等體制，所以馬上要能考量因應對策有困難。