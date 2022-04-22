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「4生肖」年底前要出運了！屬牛有望脫單、屬鼠財富翻倍

▲▼事半功倍的5個生肖。（示意圖／達志影像）

▲年底4大生肖好運不斷。（示意圖／達志影像）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

人人都渴望成功，雖說成功要靠努力，但俗話「三分天註定，七分靠打拼」，有時想成功光靠努力是不夠的，還需要一點「好運氣」來當助力。運勢命理網站「生肖運勢天天看」就分析指出，年底前有4生肖身邊貴人、機遇多，在事業方面有望飛黃騰達。

Top1生肖牛

屬牛人一生都有源源不斷的好運，萬事順心如意，家庭和事業都比較美滿。2022年年底前會有升職加薪、天賜良緣、資產提升等美事發生，事業上會遇貴人，在他們的幫助下得以一飛沖天。

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Top2生肖羊

屬羊人堅信只要付出就有回報，因此在工作上總是非常努力打拚，且在貴人的幫助，擁有讓人羨慕的幸運，並能與身邊人相處和睦，日子過得順風順水，昂首闊步不斷努力，大膽追求自己想要的。有正財降臨，經濟有實力，美夢能成真。

Top3生肖鼠

屬鼠人只要踏實肯幹認真負責，就會有很好的前途，尤其能讓職場的發展變得更加順利，好運持續，財富翻倍，有望連升三級，有名有利。同時也可考慮外出發展，會得到更多施展才華的機會，事業更上一層樓。

Top4生肖兔

屬兔人有著極高的智商和出眾的能力，做事很冷靜，領悟力也很強。他們平日里虛心學習，善待身邊人，這都為成功積累了可能性。2022年底前，若能利用技能學識和良好的貴人緣，可讓事業穩步發展，快速騰飛。

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