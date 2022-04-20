今「穀雨」節氣四生肖財運旺到爆　威力彩飆8.8億有望抱回

文／命理老師 邱彥龍

威力彩已經連續槓龜18期，獎金上看8.8億，誰會是那個幸運之星呢？國際天星命理風水專家邱彥龍指出，穀雨（4月20到5月5日）這段期間，包含虎、馬、兔、豬四個生肖財運旺到爆，不妨可以試試手氣。

▲穀雨節氣四生肖財運旺。（圖／unsplash）



邱彥龍老師分析，在這個節氣裡（4/20-5/5）財運最旺四個生肖，分別是：

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Top4 ： 豬



屬豬的朋友，這段時間裡認真的工作眾人都看在眼裡，事業擴張也會越來越快，可以得到志同道合的夥伴或老闆及另一半的照應，甚至有許多人想與你一起工作，請記住「人聚財旺」的道理，好好把握唷！

Top3 ： 兔



屬兔的朋友，這段期間好好的溝通跟行銷，會受到眾人的幫助，使你運勢與財運都提升，如果有志同道合的朋友一起合作，也有助於一起事業飛升。

▲財運提升。（示意圖／記者張一中攝）



Top2 ： 馬



屬馬的朋友，在穀雨節令裡第六感非常準，只要積極進取將自帶好運，可望遇到好的事業跟工作且讓財富相隨。單身馬不論男女想脫單，也可趁這段時間好好把握，有機會成功。

Top1 ： 虎



屬虎的朋友，在這段期間財運有如神助加持，容易遇到貴人幫助，只要多向你所信仰的神明祈求或禱告，將會有好運降臨，名利雙收。

另外，邱彥龍老師強調，2022水虎年屬於易經64卦中的屯卦，彖曰：『剛柔始交而難生。動乎險中，大亨貞。』意味今年當遇陰陽兩氣對立碰撞時，也就是穀雨節氣期間險難容易發生。但好消息是，這個時候也特別容易孕育出新的人、事、物，所以想懷孕的人今年春夏交接時機率會大大提升，想創業者也會有新的商業模式出現。

邱彥龍 老師

恆陽派掌門人／國際天星術命理預測師