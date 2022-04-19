威力彩衝8.8億！4生肖「穀雨到」財運旺翻　Top1有如神助名利雙收

▲威力彩頭獎連18槓了，專家分析指出，有4生肖不妨試試手氣。（示意圖／記者湯興漢攝）



網搜小組／林懿捷報導



威力彩已連續槓龜18期，頭獎累積金額上看8.8億，究竟會獎落誰家呢？命理專家邱彥龍就指出，在4月20日至5月5日的穀雨期間，有4個生肖運勢很旺，不管是工作、想脫單，都有非常好的機會，更受到財神爺青睞，財運一飛沖天。

國際天星命理風水專家邱彥龍接受「中時新聞網」訪問時指出，4月20日「穀雨」是春天最後一個節氣，也是轉換能量非常好的時機，從這天開始到5月5日，有4生肖屬虎、馬、兔、豬的朋友，在工作、桃花都很旺，尤其財運更是旺到爆，不妨試試手氣買張威力彩。

Top4：生肖豬

屬豬的朋友，耿直善良，這段時間認真的工作態度大家都看在眼裡，事業發展也越來越好，會遇到志同道合的工作夥伴、老闆及另一半的協助，甚至吸引許多人想和你共事，請切記「人聚財旺」，好好把握機會！



Top3 ：生肖兔

屬兔的朋友，這段期間若是好好與人溝通，善用行銷，將獲得眾人的協助，讓你的運勢爆發，而且和理念相同的朋友一起工作，事業運和正財運都能得到提升，十分順利。



Top2：生肖馬

屬馬的朋友，在穀雨節令裡擁有很準的第六感，積極上進會替自己帶來好運，有很大的機會迎來事業與財運的高峰。屬馬的單身男女若想脫單，也能好好把握這段時光，桃花運不錯。



Top1 ：生肖虎

屬虎的朋友，在這段期間虎虎生風，財運亨通，而且人緣很好，能獲得貴人幫忙，向你所信仰的神明虔誠的祈禱，將會有如神助，好運爆棚名利雙收。