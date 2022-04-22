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12生肖今年「求財法」大公開！屬馬適合投資...有機會賺進大錢

近3年要發財5大星座　第一名無人能阻擋

▲12生肖今年有各自的求財法。（圖／pixabay）

實習記者林郁婷／綜合報導

今年台灣本土疫情突然大暴發，雖然政府沒有實施去年的三級禁令，像禁餐廳內用、關閉公共場所等措施，不過不少行業還是都受到影響，民眾該如何在疫情期間求財，命理網站「科技紫微網」就分析指出，12生肖在2022年適合求哪種財，才能順利度過今年的同時，又能讓自己的荷包滿滿，快來看看你的是什麼吧！

生肖鼠

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你求財的動力相當旺盛，又能精準觀察時勢，今年不管是兼職副業，或是嘗試創業，相信一定都能順利賺到大錢。

生肖牛

今年不太會有意外之財降臨，不過對你來說不是很在意，因為你的重心都放在工作上，事業運將會成為你的助力，使你賺進穩定的正財。

生肖虎

今年你正逢本命年，不可太任性妄為，在正財方面會有比較穩定的表現，若想要嘗試投資理財，務必要保持頭腦清醒，否則可能陷入金錢陷阱，反而得不償失。

生肖兔

今年的財運雖然有辛苦奔波之象，但結果仍是好的，需要出差或外派的上班族，洽談和合作的成功率會特別高，最後不僅能收獲大筆獎金，身價也會因此跟著水漲船高喔！

生肖龍

財運方面會有不少驚喜，可能是績效奬金或業績紅利之類的收入。另外，今年若是想擴大荷包，朋友或長輩的幫助不可少，所以平常需與他人多聯繫感情，同時也是在累積財富人脈。

生肖蛇

正財運不夠好，因此想求財者可嘗試以副業或兼職來開闢新財源，較容易得到收穫回報。另外，也可多留意冷門的偏財法，有機會獲得物質獎勵，不無小補。

生肖馬

對數字非常敏感的你，今年適合理財投資，有機會賺取短線的投機財，但是想要賺得穩，就必須除了工作外，花心思存錢守財，才能避免落入破財的大錢坑。

生肖羊

今年的你總與發財機會錯過，若隨意求財，反而容易破財，因此正財才是穩妥的進財之道。若你是上班族，就做好本職工作；創業者的話，維繫好現有客源，都有利於維持穩定收入。

生肖猴

今年的求財路困難重重，不可貿然投入不熟悉的領域，否則容易虧損。若不想為錢煩惱，最好謹守正財，量入為出，遇到關卡才能從容以對，關關難過關關過。

生肖雞

財富格局擴大，即使在生活中也有其他賺錢的機會。理財時應該將眼光放遠，可涉足買進賣出的錢財活動，或依靠自己的個人技能賺錢，都能讓你大賺一筆。

生肖狗

靈活敏捷的頭腦會是你今年賺錢的法寶，可嘗試投資，或是憑藉理性思考避開破財陷阱，別小看這項能力，能讓你少走彎路，賺到更多。

生肖

今年在熟悉的領域比較容易賺到錢，趕快盤點自己的技能與專業領域，制定一個專屬求財計劃吧！但是千萬不要太過貪心，以免損失慘重。

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