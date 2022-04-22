接軌國際！為第三跑道預做準備　桃園機場北場滑行道更名

▲桃園機場北場「NC」、「NP」與「EC」等12條滑行道21日更名，以更簡單、有序、關聯性更強的原則命名。圖為總經理但昭璧（左2）與工程人員合影。（圖／桃園機場提供，下同）

記者錢雅慧／桃園報導

為了空側設施有序化及易於判別，桃園國際機場北場「NC」、「NP」與「EC」等滑行道昨（21）日18時更名為「N」、「P」與「E」等滑行道，全部飛航文件與場面實體設備同時生效。更新作業於昨日上午5時開始，至下午17時機場公司關閉滑行道進行最後整備，18時完成開放前檢查確認正確無誤後重新開放北跑道及北場滑行道。開放後首架降落航機為中華航空CI732，起飛航機為聯邦FX5017，整體運作狀況良好。

機場公司總經理但昭璧表示，本次變更係將原滑行道系統名稱以更簡單、有序、關聯性更強的原則進行更名，有利於場面引導與位置判斷，提升航管作業效率。更重要的是為兩年至四年後陸續投入營運的第三航廈空側設施做好準備，亦有助未來推動第三跑道等擴建計畫的跑滑道系統規劃與命名。

▲預先為第三航廈空側設施與第三跑道等擴建計畫做好準備，機場公司進行北場滑行道更名作業。

機場公司指出，滑行道更名不僅是更換場面引導標誌，還包括各系統標示及各項飛航文件（含航圖、資料）與系統的更改。機場公司自2020年4月起陸續召開20餘場會議，邀集各駐場單位進行說明，同時也協助各單位完成配合作業；例如航管單位更新塔台自動化系統、航務單位更新場面圖及辦理場面變動安全管理等事宜，並辦理安全管理系統風險評估與變動管理等教育訓練，將作業中（包含更名後）可能發生的風險最小化。本次作業共辦理12條滑行道的更名，在完成指示牌箱體安裝等前置作業後，機場公司於今日凌晨5時起陸續更新總計113面的指示牌面；17時至18時間封閉北跑道及北側滑行道撕除舊滑行道名稱貼紙，顯露出新滑行道名稱，正式完成更名作業。

▲桃園機場北場「NC」、「NP」與「EC」等12條滑行道21日更名，人員進行指示牌箱體安裝等前置作業。

▲機場公司工作人員撕除舊滑行道名稱貼紙，顯露出新滑行道名稱，完成北場滑行道更名作業。

▲機場公司21日進行北場滑行道更名，18時完成開放前檢查後重新開放北跑道及北場滑行道。中華航空CI732為首架降落之航機。

▲機場公司21日進行北場滑行道更名，18時完成開放前檢查後重新開放北跑道及北場滑行道。聯邦FX5017為首架起飛之航機。

桃園國際機場2022年1至3月份航機起降2萬6125架次，較去年同期增加5.21%。隨著各國疫苗覆蓋率的提升及檢疫政策的調整，機場公司持續推動各項軟硬體設施更新，為後疫情時代航空業復甦做好準備。

