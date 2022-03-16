交通部長王國材視察桃園機場　指示落實管理強化供電穩定

▲交通部長王國材今（16）日晚間親自到桃園機場視察，指示落實管理強化供電穩定。桃機總經理但昭璧、董事長林國顯丶交通部長王國材丶桃機副總經理李俊德（左至右）。（圖／桃園機場公司提供，下同）

記者錢雅慧／綜合報導

關心0311桃園機場停電事件，交通部長王國材今(3月16日)前往桃園國際機場視察相關處置與改善措施；指示機場公司應從施工人員背景查核、中央車道管制以及關鍵基礎設施的防護等方面著手，盡量以極端的情境想定，提升桃園機場整體供電品質，打造優質的營運環境與服務品質。

王國材部長在視察後表示，此事件雖是人為蓄意破壞，但桃園機場作為國家關鍵基礎設施，在整個防護上還有很大的改善空間。他將要求機場公司應加強施工人員的背景查核，以確保人員素質。其次，加強航廈中央車道的管制，包含保全巡檢與車輛查核，以確保此一區域安全。再者，關鍵基礎設施的防護需再強化，使有心人士不易接近，甚至不易進行破壞。這次的狀況讓大家瞭解到即便是一個小地方也不容忽視。同時後續將請內政部繼續協助桃園機場提升見警率，以避免類似事件再次發生。

▲交通部長王國材今（16）日在航政司長何淑萍、機場公司董事長林國顯及總經理但昭璧等人陪同下至桃園機場視察。



交通部王國材部長晚間約7時抵達桃園機場第二航廈，由航政司長何淑萍、機場公司董事長林國顯、總經理但昭璧及航空警察局長鄭明忠等人陪同至現場視察。機場公司於說明時指出，本次事發地點屬非管制之公共區域，事發後已立即發出通告，通知所有工作人員提高警覺，如有異常應立即通報營運控制中心處理，同時要求保全人員加強巡檢及門哨管制，禁止未授權人員進出，後續協調航警局加強巡檢，進行保安脆弱點之檢討，期能找出須持續改善之處。針對此次事件廠商未能有效管理其雇用之施工人員，造成機場電力損害，機場公司亦將依契約規定檢討廠商責任並評估契約終止作業，另對機場相關損失依法進行求償。