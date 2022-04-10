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社會 社會焦點 保障人權

「蜘蛛人」爬7樓外牆闖民宅　偷2罐啤酒解渴失風慘了

▲啤酒.啤酒蓋,啤酒瓶,。（圖／取自免費圖庫Visualhunt）

▲新竹「蜘蛛人」慣竊徒手攀爬7樓進入住宅行竊，偷了2罐啤酒遭判7個月徒刑。（圖／取自免費圖庫Visualhunt）

記者蔡怡萍／新竹報導

新竹一名吳姓男子才因為竊盜案件遭判刑4個月，以易科罰金出監，但仍不知悔改、重操舊業，徒手攀爬大樓外圍牆、鐵窗，當起「蜘蛛人」飛簷走壁，進入一處民宅內想偷取財物，卻因為從1樓爬上7樓覺得口渴，先在廚房偷了2罐啤酒後就被屋主發現，吳男被依加重竊盜罪、累犯，判有期徒刑7個月。

判決書指出，吳姓男子最近一次因為竊盜等案件，遭法院判有期徒刑4個月，於2020年2月12日以易科罰金出監，以執行完畢論。但同年10月2日晚上，竟又開著車到新竹某大樓周邊停放，並且以徒手攀上大樓外牆、鐵窗、水管等物體，從1樓爬到7樓，見一戶窗戶沒關就擅自侵入。

而吳男進入屋內後，因為徒手爬了7樓覺得又累又渴，就直接到廚房偷了2罐啤酒，但不到5分鐘屋主剛好返家，吳男即倉皇逃離。

屋主報案後表示，返家後發現東西有點亂、有人在裡面翻東西的聲音，事後發現有金飾與現金等遺失，總價值26萬6千多元。

但吳男到案後坦承有在廚房內偷了2罐啤酒，但堅決否認有竊取財物，新竹地院檢視大樓監視器認為，吳男逐層查探並進入可行竊之住戶需一定時間，但監視器顯示過程約莫5分鐘，且要搜尋分放在3個房間內的金飾、紅包袋與現金，可能過於倉促，且財物遭竊只有屋主自訴、欠缺補強證據，吳男所辯非全無可能。

法院審酌吳男前有多次竊盜前科，僅因一時小利即侵入他人住宅，漠視他人財產權益，但考量其坦承部分犯行、已返還啤酒2罐，竊取手段尚屬平和等，依加重竊盜罪、累犯，判處有期徒刑7個月，可上訴。

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