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打完3劑卻2度確診！她20天內「先Delta後Omicron」　創最短紀錄

▲▼ 土耳其,新冠疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲西班牙一名女性醫護人員在短短20天內連續確診2次。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

西班牙一名已經接種過第3劑疫苗的醫護人員日前不幸感染Delta病毒，沒想到不到20天她竟然又感染了Omicron病毒。而研究人員也認為，她可能是新冠疫情爆發以來，二度感染間隔時間最短的案例，而這也證實，就算是曾經染疫以及接種過疫苗，也不能百分之百保證不會再度感染。

根據BBC報導，西班牙的醫學博士雷西奧（Gemma Recio）在歐洲臨床微生物學與傳染病大會表示，該國一名31歲的醫護人員2021年12月下旬不幸感染Delta變異株，沒想到卻在1月再度感染Omicron病毒。據悉，該名醫護人員早就已經接種了3次新冠疫苗。

▲▼疫苗,輝瑞。（圖／路透）

▲研究人員提醒，即使施打疫苗並且曾經染疫，仍有可能再度確診。（圖／路透）

研究人員認為，這是有史以來二度感染間隔時間最短的案例。他們也呼籲，即使是已經感染過新冠肺炎且完整接種疫苗的民眾，仍有可能染疫，因此千萬不可大意。不過研究人員強調，即便如此，疫苗仍能有效保護新冠患者引發重症或是死亡。

該名醫護人員是在接種第3劑疫苗的12天後確診Delta病毒，當時是無症狀患者。她因染疫被隔離了10天，怎知解離後不久又開始出現咳嗽、發燒等症狀，經過檢測，1月再度確診Omicron。

研究人員強調，對完整接種疫苗後卻又再度染疫的患者進行基因定序是非常重要的，這樣有助於監測病毒的變異，以及研究它們是如何逃過免疫系統的識別。

根據英國衛生機構統計，該國已經有近80萬人二度感染新冠肺炎、8700人三度染疫以及74人四度染疫。

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