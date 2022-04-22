這男人很會閃！躲警酒測來回「4趟折返跑」　瘋狂追逐戰畫面曝

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名33歲的失聯移工阮男20日晚間9點多酒駕上路，不料半路被警攔查，他緊急棄車拔腿狂奔，更在大馬路上瘋狂折返跑，來來回回跑了4趟，企圖想甩開警察，最後還鑽進狹小巷弄內讓警車無法進入。不過，警察也不是省油的燈，直接跑步追上穿過窄巷順利制伏阮嫌在地。

▲失聯移工為躲警酒測，大馬路上來回4趟「折返跑」。（圖／記者賴文萱翻攝）

楠梓分局右昌派出所執行巡邏勤務時，發現一名33歲阮姓騎士騎著機車左搖右晃，便上前攔查，不料該名騎士見到警察突棄車拔腿狂奔，警方騎警車在後方追捕。

阮男途中突然以折返跑方式，來來回回跑了四趟，企圖干擾不讓警方追上，眼見快被逮到時，更趕緊跑進狹小巷弄內逃竄讓警車無法進入。不過，警察也不是省油的燈，跑步跟追穿過窄巷順利制伏阮嫌在地，呼叫支援警力將其帶返所實施酒測。其酒測值高達0.84毫克，已涉嫌公共危險罪。

▲▼阮嫌是失聯800多天的越南籍移工，與朋友聚餐喝酒後騎機車要返家，見到警方攔查心虛棄車逃逸。。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方查證阮男身分，發現他是已失聯800多天的越南籍移工。據了解，阮男當初覺得工廠工作量太大不堪負荷於是逃逸，被雇主通報失聯。失聯期間逾期居留，平日以打臨工維生，當時因與朋友聚餐喝酒後騎機車要返家，見到警方攔查一時心虛才棄車逃逸。

阮男本來想以折返跑方式甩開警察追捕，沒想到警方鍥而不捨，來來回回跑了四趟，即使鑽進巷子也沒用。經警詢後全案依公共危險罪移送橋頭地檢署偵辦，面臨刑法罪責及遣返處分。