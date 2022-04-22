　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

熱爆！今起10天上看34℃「西北雨襲週末」　下週可能有熱帶擾動

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲今天起暖氣團影響，全台各地暖如夏。（圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導　

今天起暖氣團影響，全台各地暖如夏，接下來10天高溫上看34度。不過週末水氣增多，有午後雷陣雨發生機率；27日起至5月1日菲律賓東方海面可能會有熱帶擾動發展，不過還要再觀察。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(22)日起至下週四(28日)台灣在暖氣團內，各地「暖如夏」，北台高溫多在31至33度，南部甚至可達32至34度。今日各地晴午後多雲，午後鄰近山區有小範圍短暫陣雨的機率，東半部偶有局部短暫雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

各區平地氣溫：北部18至32度，中部20至33度，南部20至34度，東部18至31度。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲最新歐(左圖)、美(中圖)、加(右圖)模式模擬29日20時850百帕天氣圖皆顯示，在南海至菲律賓東方海面一帶分別有「熱帶擾動」發展的跡象。由於理論限制，模式模擬隨著時間，誤差累積，故一週後不同模式所模擬的位置、強度，存在顯著差異。。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

週末(23、24日)低層水氣增多，大氣不穩定，局部地區偶有短暫陣雨的機率，午後發生雷雨的機率高於其他時段。下週一(25日)至週四，低層水氣減少，大氣趨於穩定，各地晴午後多雲，午後鄰近山區有小範圍短暫陣雨的機率。

最新(21日20時)各國(歐、美、加⋯)模式，持續模擬期末(27日起1日)，在南海至菲律賓東方海面一帶，為有利「熱帶擾動」發展的海域(先後約有1至2個擾動)；由於理論限制，模式模擬隨著時間，誤差累積，一週後不同模式所模擬的位置、強度(圖)，存在顯著差異。故期末有「熱帶擾動」發展是可參考的，但若進一步分析其路徑及可能造成的影響，則顯然「言之過早」，還需要觀察幾天。

 

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►雅詩蘭黛小棕瓶特價！快補貨

ET快訊
團購球鞋網紅爆「廠商悄搬大量貨物」！　傳訊也不回怒：背棄信任
新冠流感化　專家籲：1類人打滿3劑免匡列居隔
信義區「九天玄女」降肉！高跟妹深夜謎跪拍貼機　6千人圍觀
「腳交千金」豪奢行程曝！還原崩潰9km　她美髮叫車回豪宅拒付
好大官威！不顧大樓糞水狂噴　委員「兒子要洗澡」強行開水毀鄰
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台人每7對夫妻就有1對不孕困擾　缺這東西「女卵子差、男精蟲少」

自主應變8項QA懶人包！　備好這「9款藥品」安心在家養病

連7天破千例「疫情噴射機起飛」　沈政男曝2地區被迫登機

快訊／台東深夜3校預防性停課　教職員、學生家長傳確診

信義區「九天玄女」降肉！高跟妹深夜謎跪拍貼機　6千人圍觀

直擊胡宇威、陳庭妮同居千萬愛巢！　悄悄隱藏8年情…低調模式照舊

新冠流感化　專家籲：1類人打滿3劑免匡列居隔

老婆變胖就離婚！台男搬出小S狠嗆：產後瘦不回去的女人不負責任

熱爆！今起10天上看34℃「西北雨襲週末」　下週可能有熱帶擾動

疫苗新制今上路！3場域打滿3劑才能去　5QA一次看

光腳丫踩計程車椅背被勸說　女抬腳逼司機聞：香不香？

孫協志約夏宇童泡湯「被撲倒」閃爆　脫口「行房」她羞：對我有什麼目的！

汪討食失敗竟噴「三字經」　爸嚇傻質問：媽媽教的？

本土狂飆2969例再創新高！　境外增89例、新北破千例

外景節目到牧場遇乳牛撒嬌　狂咬燈光師袖子：陪我玩！

金宇彬丟直球：我們交往吧！　韓志旼「不用考慮」主動衝過去Kiss

驚人！耳洞長8.6公分　耳垂能塞入拳頭大飾品

長輩參加金孫性別揭曉趴　不懂規則！狂研究牆上殘骸

「腳千金」踩特斯拉椅背　暴走逼司機聞：香不香

楊銘威確診！方志友舞台劇宣布延期　蔡瑞雪PCR陽性…喉嚨極痛：像刀割

台人每7對夫妻就有1對不孕困擾　缺這東西「女卵子差、男精蟲少」

自主應變8項QA懶人包！　備好這「9款藥品」安心在家養病

連7天破千例「疫情噴射機起飛」　沈政男曝2地區被迫登機

快訊／台東深夜3校預防性停課　教職員、學生家長傳確診

信義區「九天玄女」降肉！高跟妹深夜謎跪拍貼機　6千人圍觀

直擊胡宇威、陳庭妮同居千萬愛巢！　悄悄隱藏8年情…低調模式照舊

新冠流感化　專家籲：1類人打滿3劑免匡列居隔

老婆變胖就離婚！台男搬出小S狠嗆：產後瘦不回去的女人不負責任

熱爆！今起10天上看34℃「西北雨襲週末」　下週可能有熱帶擾動

疫苗新制今上路！3場域打滿3劑才能去　5QA一次看

快訊／國道火燒車！馬自達3「行進間傳異音」　駕駛停靠秒起火

台人每7對夫妻就有1對不孕困擾　缺這東西「女卵子差、男精蟲少」

啦啦隊女神遭匡列！　錄影接觸確診者「PCR結果出爐」她自責道歉了

高資產族指名公園宅　「坐忘山」瞄準高端換屋

自主應變8項QA懶人包！　備好這「9款藥品」安心在家養病

詹皓晴「單飛」今年首闖女雙4強　曾俊欣今拚紅土8連勝

連7天破千例「疫情噴射機起飛」　沈政男曝2地區被迫登機

快訊／台東深夜3校預防性停課　教職員、學生家長傳確診

團購球鞋網紅爆「廠商悄搬大量貨物」！　傳訊也不回怒：背棄信任

台灣也有買！　WHO強推「輝瑞Paxlovid口服藥」高風險患者適用

「腳千金」踩特斯拉椅背　暴走逼司機聞：香不香

生活熱門新聞

自認長得正身材又辣！她開4.6億聘金找對象

腳交千金豪奢行程曝　還原崩潰9公里

她哭「後悔看阿妹演唱會」！網反曝：只後悔2件事

辦入職才發現　公司竟藏薪水陷阱

打高端後急赴美出差　衛生局竟註銷

醫籲禁餐廳內用　陳時中：避免併桌吃飯

今起24類場所工作人員「打3劑」才能進出！6大QA一次看

深夜版九天玄女！　高跟鞋妹迷跪信義區拍貼機

女遭限沒回家罰100萬　指揮中心回應

沒認識確診者就是沒朋友！醫師預言疫情6變化

3劑疫苗新制今上路　5QA一次看

華視連出包　誤植大屯火山爆發

新冠流感化　專家：1類人免匡列居隔

本土+2386！身邊有確診者？　輸入手機號碼秒查

更多熱門

相關新聞

明雨擴全台　下周恐有颱風？氣象局回應了

明雨擴全台　下周恐有颱風？氣象局回應了

「西北雨」（午後雷陣雨）要來了！中央氣象局預報員林定宜表示，周五到周日水氣比較多，北部、東半部有局部短暫雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨。至於下周是否可能有颱風生成，他說，言之過早，還要再觀察。

今「穀雨」！雨區擴大時間曝　連3天水氣最多

今「穀雨」！雨區擴大時間曝　連3天水氣最多

快訊／寬雨帶通過北部　鄭明典：會持續一陣子

快訊／寬雨帶通過北部　鄭明典：會持續一陣子

雨越晚越大！今水氣最多　2波變天時間曝

雨越晚越大！今水氣最多　2波變天時間曝

明北東部濕涼高溫剩21度！熱飆30℃↑時間曝

明北東部濕涼高溫剩21度！熱飆30℃↑時間曝

關鍵字：

氣象吳德榮

讀者迴響

熱門新聞

存摺「沒補登會怎樣？」　網揭1功用太重要

快訊／華視陳郁秀、陳雅琳確定卸任

陳志強悲痛道別母親「下輩子再當妳兒子」

自認長得正身材又辣！她開4.6億聘金找對象

遇「腳交千金」司機EQ驚人　見這1幕網跪了

委員不顧大樓糞水狂噴　「兒子要洗澡」強行開水毀鄰

再出包！華視跑馬：巴士海峽有石油

腳交千金豪奢行程曝　還原崩潰9公里

她哭「後悔看阿妹演唱會」！網反曝：只後悔2件事

主播富豪尪下藥「輪流侵犯女大生」事後塞3600萬…全網氣炸

謝忻瘋九天玄女…阿翰開示「愛偷親被拍到」　她傻眼了！

特戰士官行刑式開2槍　航特部回應了

「對社交沒興趣」星座 Top 3

辦入職才發現　公司竟藏薪水陷阱

超商邂逅「命定正妹」背影超仙　害羞男求救

更多

最夯影音

更多
光腳丫踩計程車椅背被勸說　女抬腳逼司機聞：香不香？

光腳丫踩計程車椅背被勸說　女抬腳逼司機聞：香不香？
孫協志約夏宇童泡湯「被撲倒」閃爆　脫口「行房」她羞：對我有什麼目的！

孫協志約夏宇童泡湯「被撲倒」閃爆　脫口「行房」她羞：對我有什麼目的！

汪討食失敗竟噴「三字經」　爸嚇傻質問：媽媽教的？

汪討食失敗竟噴「三字經」　爸嚇傻質問：媽媽教的？

本土狂飆2969例再創新高！　境外增89例、新北破千例

本土狂飆2969例再創新高！　境外增89例、新北破千例

外景節目到牧場遇乳牛撒嬌　狂咬燈光師袖子：陪我玩！

外景節目到牧場遇乳牛撒嬌　狂咬燈光師袖子：陪我玩！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面