熱爆！今起10天上看34℃「西北雨襲週末」　下週可能有熱帶擾動

▲今天起暖氣團影響，全台各地暖如夏。（圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

今天起暖氣團影響，全台各地暖如夏，接下來10天高溫上看34度。不過週末水氣增多，有午後雷陣雨發生機率；27日起至5月1日菲律賓東方海面可能會有熱帶擾動發展，不過還要再觀察。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(22)日起至下週四(28日)台灣在暖氣團內，各地「暖如夏」，北台高溫多在31至33度，南部甚至可達32至34度。今日各地晴午後多雲，午後鄰近山區有小範圍短暫陣雨的機率，東半部偶有局部短暫雨。

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各區平地氣溫：北部18至32度，中部20至33度，南部20至34度，東部18至31度。

▲最新歐(左圖)、美(中圖)、加(右圖)模式模擬29日20時850百帕天氣圖皆顯示，在南海至菲律賓東方海面一帶分別有「熱帶擾動」發展的跡象。由於理論限制，模式模擬隨著時間，誤差累積，故一週後不同模式所模擬的位置、強度，存在顯著差異。。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

週末(23、24日)低層水氣增多，大氣不穩定，局部地區偶有短暫陣雨的機率，午後發生雷雨的機率高於其他時段。下週一(25日)至週四，低層水氣減少，大氣趨於穩定，各地晴午後多雲，午後鄰近山區有小範圍短暫陣雨的機率。



最新(21日20時)各國(歐、美、加⋯)模式，持續模擬期末(27日起1日)，在南海至菲律賓東方海面一帶，為有利「熱帶擾動」發展的海域(先後約有1至2個擾動)；由於理論限制，模式模擬隨著時間，誤差累積，一週後不同模式所模擬的位置、強度(圖)，存在顯著差異。故期末有「熱帶擾動」發展是可參考的，但若進一步分析其路徑及可能造成的影響，則顯然「言之過早」，還需要觀察幾天。