明北東部濕涼「高溫剩21度」！越晚雨越大　熱飆30℃↑時間點曝

▲受到華南雲雨區東移影響，預估明天北部、東半部會持續陰雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

今（18日）東北季風影響，各地早晚天氣較涼，且水氣逐漸增多。中央氣象局表示，明（19日）仍是東北季風影響，北台灣高溫會再略降一些，另外，受到華南雲雨區東移影響，水氣增多，北部地區整日為陰雨的天氣。到了周五至下周一（22日至25日）南風再起，氣溫明顯回升，全台各地高溫將來到30度或以上。

氣象局指出，19日仍是東北季風影響，各地早晚較涼，且北台灣高溫再略降一些；另外，華南雲雨區東移影響，水氣增多，中部以北及東半部降雨機率增加、有局部短暫雨的機會，且各山區也會有降雨的情形，上午時以多雲偶飄雨為主，但隨時間越晚降雨情況越明顯，主要在北部地區的降雨較持續，整日為陰雨的天氣，至於南部地區則是影響較小。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲氣象局說明，未來一週天氣先濕後暖。（圖／氣象局提供）

溫度方面，19日夜晚清晨各地低溫大多為18至20度，南部及台東再高一些，感受稍涼，而白天高溫在北部及宜、花為21至23度，整日濕涼，中南部及台東則可以來到27至29度，感受舒適偏溫暖。

氣象局提醒，周三（20日）清晨仍涼，但隨著白天東北季風減弱，北部及東北部氣溫將逐日回升；白天主要的水氣帶北抬，各地降雨緩和、空檔增加，不過仍有殘留水氣，在北部及東半部地區有局部短暫雨的機會，其他地區為多雲，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

▲20日起北部及東北部氣溫將逐日回升。（圖／記者黃克翔攝）

到了周三晚起至周四（21日）上半天，微弱鋒面掠過台灣北部海面，影響時間短、範圍也較小，北部及東半部地區降雨機率再次增加，有局部短暫雨，到晚上降雨皆減緩。

氣象局預估，周五至下周一（22日至25日）南風再起，氣溫明顯回升，全台各地高溫來到30度或以上；台灣附近水氣仍多，天氣較不穩定，各地大多為多雲，東半部地區有局部短暫雨，午後西半部山區亦有零星短暫陣雨。另外，26日至28日各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完