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今「穀雨」！雨區擴大時間曝　連3天水氣最多

▲台北市市區午後雷陣雨。（圖／記者林敬旻攝）

▲周五起水氣增多，防瞬間較大雨勢。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

今天（20日）是24節氣的「穀雨」，也是春天的最後一個節氣。中央氣象局預報員陳伊秀提醒，周五到周日水氣比較多、不穩定，雨區範圍滿廣，中部以北、東半部有局部短暫陣雨，有時可能瞬間雨勢會較大。

（圖／氣象局）

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▲▼今晨仍有水氣，白天起趨緩。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

氣象局觀測，今晨全台最低溫出現在基隆市七堵的13.5度。氣象局今晨對雲林縣發布「濃霧特報」，今中部地區易有局部低雲或霧影響能見度，雲林已出現能見度不足200公尺的現象，嘉義縣能見度亦較低，請注意。

陳伊秀接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今白天水氣慢慢趨緩，北部、東半部仍有些降雨，但量質較少、空檔拉長，午後中南部山區有零星降雨；周四清晨微弱鋒面掠過北部海面，北部、東半部清晨前有局部短暫雨，白天降雨也會逐漸趨緩，僅東半部有局部短暫雨，午後中南部山區有零星陣雨。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

陳伊秀說，周五到周日水氣比較多、不穩定，雨區範圍滿廣，中部以北、東半部有局部短暫陣雨，午後南部山區有局部短暫陣雨，而降雨型態不是一直下，還是有空檔，不一定什麼時候降雨，但有時可能瞬間雨勢會較大，而沒下雨就是熱；下周一、下周二較穩定，僅東半部有局部短暫陣雨，午後山區有些局部短暫陣雨。

至於一周溫度部分，陳伊秀分析，今、周四清晨比較涼，今中部以北低溫16-19度、南部21度，周四清晨再回升1、2度；今北部、宜花高溫22-24度，中南部27-29度，周四北部有機會27、28度、中部31度、南部33度，而周五到下周二沒下雨時，西半部幾乎都超過30度。

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