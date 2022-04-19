　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

雨越晚越大！今水氣最多　2波變天時間曝

（圖／氣象局）

▲今晨水氣移入中。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

2波變天！中央氣象局預報員陳伊秀表示，今天（19日）水氣比較多，越晚雨勢越明顯。氣象專家吳德榮則說，今華南雲雨帶增厚、東移，中部以北轉為有局部雨；周四鋒面雨帶快速掠過，中部以北再轉有局部雨。

▼今晨0時至5時半累積雨量圖。（圖／氣象局）

[廣告]請繼續往下閱讀...

（圖／氣象局）

陳伊秀接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天到周三清晨東北季風影響，北部、東半部和中南部山區有局部短暫雨，今加上華南雲雨區水氣東移，中部平地也有零星降雨，下午之後水氣會比較多一點。

陳伊秀說，周三白天東北季風減弱，水氣稍微減少，以迎風面北部、東半部為主；周三晚到周四微弱鋒面掠過，北部、東半部有局部短暫雨，中南部山區有零星雨；周五到下周一各地多雲到晴，東半部有局部雨。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

陳伊秀表示，今、周三清晨北部低溫18-19度、白天高溫20-23度，周四高溫回到26度；周五起各地幾乎都30度以上，中南部有機會到32-33度。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今華南雲雨帶增厚、東移，中部以北轉為有局部雨，北台偏涼，中南部舒適微熱、早晚涼；周三雨帶逐漸北移，清晨北台仍有局部雨，白天起雨帶脫離，北台雨後多雲，各地氣溫回升；周四鋒面雨帶快速掠過，中部以北再轉有局部雨，周四晚各地天氣好轉。

吳德榮分析，周五起至下周二台灣在暖氣團內，各地「暖如夏」，高溫多在32度以上；周五至周日台灣附近低層水氣仍多，大氣並不穩定，午後有局部陣雨或雷雨的機率；下周一、下周二台灣附近低層水氣減少，大氣漸趨穩定，午後對流發展的機率降低。

▼今越晚雨越大。（圖／資料照／記者李毓康攝）

▲▼大雨,下雨,雨天,天氣,豪大雨特報,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,通勤,豪雨特報,颱風外圍環流,西南氣流,鋒面,行人,撐傘,雨傘,路人,過馬路。（圖／記者李毓康攝）

►家裡的保鮮盒該換新了，康寧整組才688元！

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

ET快訊
麻衣爆籌錢斷絕3年豪門婚！　「全面復出演藝圈」時間點曝光
18歲男確診亂跑罰150萬　女友IG「一句話」也慘了！衛生局
米砂要結婚了！拍AV愛上「臨演男」　公主夢幻婚紗曝光
快訊／北市死亡車禍！貨車追撞雙載騎士1死1傷　20歲女噴飛不
雨越晚越大！今水氣最多　2波變天時間曝
北市等4縣市深夜通知7師生確診　4小學2幼兒園緊急停課
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

連4天破千　專家：台灣「與病毒共存」還要120天

打不到的才是好疫苗！　醫嘆：有沒有很熟悉？歷史一再重演

荒唐北士商！師生爆「組長放任狗咬人」　憂被校方找碴全噤聲

「不會安慰女友」星座男名單！這2人嘴超笨　靜靜陪妳到心情變好

買不到家用快篩別慌　7大QA一次解答「4狀況才需要」

北市等4縣市深夜通知7師生確診　4小學2幼兒園緊急停課

不斷更新／498校停課！台中明道中學2生確診停3天　苗栗增2校停課

開放6~11歲打莫德納「家長吵翻天」　專家3理由籲別挑：能打盡量打

挫咧等！藥師憂「實名制快篩劑」開賣重演口罩之亂　1招可避免

雨越晚越大！今水氣最多　2波變天時間曝

徐小可.阿BEN2點聲明反擊：真的夠了！　「想退出演藝圈」怒對網友喊告

降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

九天玄女唯一指定姐妹！爆米花算流年　網笑瘋：只有阿翰能超越阿翰

陳芳語認了分手超偶男友！　2年戀情斷...IG閃照全清空

嚇死人！自強號有蛇 逾30CM 纏繞車廂頂

丁小芹出獄！親友「無縫接人」　坐牢503天表現良好獲假釋

柯文哲居隔開線上會議　預言「本周全台會大亂」

為爸準備「拉鈔票蛋糕」慶生！　媽徒手破壞...女崩潰：妳幹嘛

眼罩花貓愛碰瓷！死守她下班路　天天跑來假車禍：撞倒要負責喔

本土+1390「再創新高」！　連4日破千 另增90例境外移入

連4天破千　專家：台灣「與病毒共存」還要120天

打不到的才是好疫苗！　醫嘆：有沒有很熟悉？歷史一再重演

荒唐北士商！師生爆「組長放任狗咬人」　憂被校方找碴全噤聲

「不會安慰女友」星座男名單！這2人嘴超笨　靜靜陪妳到心情變好

買不到家用快篩別慌　7大QA一次解答「4狀況才需要」

北市等4縣市深夜通知7師生確診　4小學2幼兒園緊急停課

不斷更新／498校停課！台中明道中學2生確診停3天　苗栗增2校停課

開放6~11歲打莫德納「家長吵翻天」　專家3理由籲別挑：能打盡量打

挫咧等！藥師憂「實名制快篩劑」開賣重演口罩之亂　1招可避免

雨越晚越大！今水氣最多　2波變天時間曝

連4天破千　專家：台灣「與病毒共存」還要120天

陳時中、林佳龍搶北市長門票！　民進黨開牌時機曝光

《超偶》冠軍歌手一度輕生！她「1年只賺12萬」　慘到夜市走唱求生

麻衣消失8年回演藝圈「關鍵人物背後幫撐腰」！　動用業界關係奔走

打不到的才是好疫苗！　醫嘆：有沒有很熟悉？歷史一再重演

安全問題複雜　白宮重申拜登無訪問基輔打算

荒唐北士商！師生爆「組長放任狗咬人」　憂被校方找碴全噤聲

曾窮到醬油配飯…《超偶》男星拍8點檔翻身！　買房加購2千萬賓利

烏西大城利沃夫增至7死！　俄國防部證實空襲：摧毀美歐援烏武器

麻衣爆籌錢斷絕3年豪門婚！淡出8年「全面復出演藝圈」　時間點曝光

捷運長靴妹是F級女神！ 「下半身消失」露蜜腿

生活熱門新聞

拒中鋼貼牌「億元訂單」掰了！設計品牌看紀念品傻眼

確診男亂跑罰150萬　女友IG「一句話」也慘了

雨越晚越大！今水氣最多　2波變天時間曝

北市等4縣市深夜通知7師生確診　4小學2幼兒園緊急停課

送蛋糕被告知客人過世了！外送員1舉動網暖哭

明北東部濕涼高溫剩21度！熱飆30℃↑時間曝

北市當鋪送百份爆米花

專家員曝BNT疫苗兒童數據：這種疫苗還寄望什麼？

店家未營業卻收2星負評！老闆見2字傻眼

社交距離APP有用嗎？醫公布「3週使用結果」秒愣

台中明道中學傳「2學生」確診！校方緊急宣布停課3天

苗栗深夜3幼童確診！衛生局緊急宣布停課10天　匡列人數統計中

澎湖20歲八大女確診！女同事也染疫

買不到家用快篩別慌　7QA一次解答

更多熱門

相關新聞

明北東部濕涼高溫剩21度！熱飆30℃↑時間曝

明北東部濕涼高溫剩21度！熱飆30℃↑時間曝

今（18日）東北季風影響，各地早晚天氣較涼，且水氣逐漸增多。中央氣象局表示，明（19日）仍是東北季風影響，北台灣高溫會再略降一些，另外，受到華南雲雨區東移影響，水氣增多，北部地區整日為陰雨的天氣。到了周五至下周一（22日至25日）南風再起，氣溫明顯回升，全台各地高溫將來到30度或以上。

今起水氣最多！明範圍再擴大　降雨熱區曝

今起水氣最多！明範圍再擴大　降雨熱區曝

1圖懂一週天氣「先濕涼再回暖 」

1圖懂一週天氣「先濕涼再回暖 」

快訊／倒春寒！　今晨13.2℃「全台有雨」

快訊／倒春寒！　今晨13.2℃「全台有雨」

週末轉晴！下週「三度變天」　專家：可預報度降低

週末轉晴！下週「三度變天」　專家：可預報度降低

關鍵字：

氣象氣象雲氣象局吳德榮陳伊秀

讀者迴響

熱門新聞

拒中鋼貼牌「億元訂單」掰了！設計品牌看紀念品傻眼

愛愛一半飄腥味！人夫低頭「整根染血」　醫驚：斷掉了

池錫辰爆「沒喜帖」闖孫藝真、玄彬婚禮！挨轟丟臉揭真相

確診男亂跑罰150萬　女友IG「一句話」也慘了

王祖賢吃火鍋竟遭毒舌「顏值暴跌」

月經來「超補鐵菜單」一次看！婦科醫大推：3種人也要吃

牛排婚禮「胡椒、大蛇丸都沒到」遭疑不合

雨越晚越大！今水氣最多　2波變天時間曝

13歲女兒被俄兵看上　媽當俄軍性奴救女

北市等4縣市深夜通知7師生確診　4小學2幼兒園緊急停課

米砂要結婚了！AV片場「愛上臨演男」夢幻婚紗曝光

反骨酷炫斷聯瑀熙2年「破冰合體」！吐「分手」真相

7歲女童染怪病　全身「恐怖滲血」照片曝

肥蟲狂啃傢俱3年「他放路邊繼續養」！下場崩潰

C羅悲痛宣布龍鳳胎男嬰夭折！　寶貝女兒平安出生

更多

最夯影音

更多
徐小可.阿BEN2點聲明反擊：真的夠了！　「想退出演藝圈」怒對網友喊告

徐小可.阿BEN2點聲明反擊：真的夠了！　「想退出演藝圈」怒對網友喊告
降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

九天玄女唯一指定姐妹！爆米花算流年　網笑瘋：只有阿翰能超越阿翰

九天玄女唯一指定姐妹！爆米花算流年　網笑瘋：只有阿翰能超越阿翰

陳芳語認了分手超偶男友！　2年戀情斷...IG閃照全清空

陳芳語認了分手超偶男友！　2年戀情斷...IG閃照全清空

嚇死人！自強號有蛇 逾30CM 纏繞車廂頂

嚇死人！自強號有蛇 逾30CM 纏繞車廂頂

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面