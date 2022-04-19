雨越晚越大！今水氣最多　2波變天時間曝

▲今晨水氣移入中。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

2波變天！中央氣象局預報員陳伊秀表示，今天（19日）水氣比較多，越晚雨勢越明顯。氣象專家吳德榮則說，今華南雲雨帶增厚、東移，中部以北轉為有局部雨；周四鋒面雨帶快速掠過，中部以北再轉有局部雨。

▼今晨0時至5時半累積雨量圖。（圖／氣象局）



[廣告]請繼續往下閱讀...

陳伊秀接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天到周三清晨東北季風影響，北部、東半部和中南部山區有局部短暫雨，今加上華南雲雨區水氣東移，中部平地也有零星降雨，下午之後水氣會比較多一點。

陳伊秀說，周三白天東北季風減弱，水氣稍微減少，以迎風面北部、東半部為主；周三晚到周四微弱鋒面掠過，北部、東半部有局部短暫雨，中南部山區有零星雨；周五到下周一各地多雲到晴，東半部有局部雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



陳伊秀表示，今、周三清晨北部低溫18-19度、白天高溫20-23度，周四高溫回到26度；周五起各地幾乎都30度以上，中南部有機會到32-33度。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今華南雲雨帶增厚、東移，中部以北轉為有局部雨，北台偏涼，中南部舒適微熱、早晚涼；周三雨帶逐漸北移，清晨北台仍有局部雨，白天起雨帶脫離，北台雨後多雲，各地氣溫回升；周四鋒面雨帶快速掠過，中部以北再轉有局部雨，周四晚各地天氣好轉。



吳德榮分析，周五起至下周二台灣在暖氣團內，各地「暖如夏」，高溫多在32度以上；周五至周日台灣附近低層水氣仍多，大氣並不穩定，午後有局部陣雨或雷雨的機率；下周一、下周二台灣附近低層水氣減少，大氣漸趨穩定，午後對流發展的機率降低。

▼今越晚雨越大。（圖／資料照／記者李毓康攝）

