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台北看守所爆集體染疫！5人犯確診戒護送醫　提解業務急暫緩

▲▼台北看守所。（圖／記者陳雕文攝）

▲台北看守所驚傳5名新收收容人確診。（圖／記者陳雕文攝）

記者游宗樺／台北報導

台北看守所爆多人確診！日前台北地檢署有8名法警確診，其中有法警還在本月18、19日，隨囚車提訊或還押被告進台北看守所。21日晚間，台北看守所驚傳有5名新收的收容人確診新冠肺炎。矯正署深夜發新聞稿指出，日前有5名新收的收容人在隔離觀察期間，經快篩、PCR後均呈現陽性。為此，台北看守所自22日起，暫停所有收容人的移監業務，並通知轄區各地檢署與法院，建議暫停提解人犯，同時擴大快篩。

據悉，為防範新冠肺炎在看守所傳播，所有新收的收容人均需暫住在隔離房14天觀察。日前北所對5名新收的收容人進行快篩，結果均為陰性後5人暫住隔離房，但其中1人卻出現身體不適，經快篩後呈陽性反應，北所立即依防疫指引，戒護送至醫院進行PCR檢驗確認為陽性後，目前已送至負壓病房治療。

其餘4名新收收容人，雖無症狀或不適反應，但經再度快篩並PCR確認後，4人均呈陽性反應，均已戒護送醫治療。對此，矯正署21日深夜發新聞稿證實，並強調北所發現新收收容人確診後，立即啟動應變防疫措施，落實分艙分流管制，並進行環境清消，同時要求收容人及職員自主健康管理。

由於日前台北地檢署發現法警確診，其中疑似有人負責隨囚車提訊或還押被告往返北檢與北所，18日確診當天，還曾到北所提解人犯，北所此次的5名確診案例是否與染疫法警有關，有待中央流行疫情指揮中心說明。

而北所為因應此波疫情，22日起將停止所有收容人移監業務，同時緊急連絡轄區地檢署與法院，告知此波疫情狀況，而有檢察官與法官獲悉後，為防疫考量，決定暫停提訊。

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