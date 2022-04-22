沒認識確診者就是沒朋友！醫師預言疫情「6大變化」：別太訝異

▲本土疫情近日相當嚴峻，醫師預言未來生活的6項變化。（示意圖／記者屠惠剛攝）



記者柯振中／綜合報導

近日新冠疫情嚴峻，本土確診每日上千例增加，甚至還有醫師說，未來身邊沒人確診就是「沒朋友」。對此，ICU醫師陳志金說明，未來國內生活可能產生「6項變化」，更舉例國外大流行時，友人見面還會開「怎麼還沒確診？是不是沒朋友」的玩笑，讓民眾不需太過訝異。

北市聯合醫院醫師姜冠宇日前說，以目前的疫情狀況來看，每個人身邊的朋友都可能被感染過，若身邊沒有被感染過的朋友，意味著「你沒朋友」。

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對此，陳志金也在臉書上說明，台灣第一位院長染疫，出現了大篇幅報導，後續可能又出現第一位縣市首長、第一位部長、行政院長、指揮官、總統、副總統染疫的消息，民眾也無須太訝異，因為在其他國家早就發生過，無論是總理、總統還是國王，都可能會染疫。

▼陳志金說，接下來身邊出現誰確診，都不用太訝異。（示意圖／記者林敬旻攝）

陳志金提到，接下來民眾身邊可能出現同學、同事、朋友、家人，或是誰誰誰確診，也不需太訝異，國外大流行期間，友人間見面的問候，並非「你確診了嗎」，而是互相開玩笑，詢問「你怎麼還沒確診？是不是沒朋友」等等。

陳志金說，等到了這個階段，也不會有人想要了解誰確診了沒，但國人仍要慶幸，比國外還晚發生，就有辦法從各個國家的經驗當中，挑選有幫助的政策來執行。

陳志金提及，按照國外的經驗，未來可能會出現「6項變化」，分別如下：

一、現在一旦有人確診就停班、停課的模式，未來會改變。

二、確診者的隔離時間也會逐步的縮短。

三、快篩會取代PCR做為確診或解隔離的依據。

四、民眾會依染病後的風險（年紀、免疫疾病、是否完成疫苗注射），分級健康管理。

五、保存醫療量能，風險低的族群「自我管理」，醫療院所則著重在重症病人的治療。

六、民眾維持正常生活、國門大開、疫情記者會停開、報導變少，再也沒有人在乎確診數字。

陳志金說，目前要關注的，則是這6項變化進行步調的快慢，從新加坡的防疫狀況來看，無症狀、輕症感染者確診後自我隔離、自行填寫同住家人、親密接觸者表單，72小時後測試快篩，若陰性即可解隔，因此確診到解隔最快時間為3天，若72小時後快篩陽性，就要繼續隔離，直到篩出陰性、或等滿7天解隔。

陳志金指出，新加坡的隔離政策當中，若沒完整注射疫苗，也不願意天天快篩，就要14天才能解隔，自我感覺症狀明顯、或高風險確診族群，則建議到診所，由醫師評估分級建議及安置。

▼陳志金說明，國外大流行時，朋友間見面的玩笑，就是「怎麼還沒確診？是不是沒朋友」。（示意圖／記者林敬旻攝）



至於親密接觸者的部分，陳志金表示，新加坡的親密接觸者會收到簡訊通知，24小時內要進行快篩，陰性就能正常活動，往後5天內每天快篩陰性才能出門。

陳志金說，若新加坡民眾不曉得怎麼辦，可以上網填寫4個問題，分別是「你覺得還好嗎」、「是否檢測陽性」、「幾歲」與「是否完整注射疫苗」，接著由系統給出建議。

陳志金表示，從新加坡的防疫政策中，可以看見仰賴大量快篩、人民自律自主、手機App、網路資訊系統的協助，可以減少許多匡列、疫調與追查足跡的人力，也能減少大量的停班停課，「我們準備好接受這樣的轉變了嗎？」

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