台商拿不到PCR報告難返台！陸委會：個案協處「抵台再辦理」　

▲陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸疫情嚴峻，陸委會副主委、發言人邱垂正21日表示，近日接獲多起台商反映，返台時無法在登機前取得時效內的PCR檢測報告，希望政府給予通融，「如果PCR檢測報告取得有困難，我們會以個案協處的方式，讓他抵台後再行辦理。」

邱垂正在例行記者會上提到，大陸疫情從3月爆發以來，已經有超過50萬例確診，波及30個省市，上海從3月底封控至今20多天，確診數仍居高不下，顯見疫情嚴峻程度，陸委會進一步關懷在陸國人，提供必要協助，也呼籲陸方應落實保障我方在陸民眾的相關權益。

▼上海封城導致部分航班取消。（圖／CFP）



邱垂正指出，近日接獲多起台商反映，希望政府能協助告知上海返台航班的變動，否則人到了機場之後，才知道班機被取消，一時之間又無法返回住處，造成很大困擾，「這部分我們會協調民航局提供航空公司窗口，盡量提前公告資訊，主動通知乘客班機的狀況，供台商掌握情形。」

邱垂正還說，也有一些台商反映，返台時無法在登機前取得時效內的PCR檢測報告，希望政府能給予通融，「陸委會協調相關機關，若有PCR報告方面的困難，我們會以個案協處的方式，讓他抵台後再行辦理。」