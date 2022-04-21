減輕藥師負擔　台南居家照護家屬代領藥...可領獎勵金200元

▲台南市長黃偉哲，提出確診者居家照護之家屬，代領藥台南市將獎勵200元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

針對疫情擴大，全國進入居家防護時期，台南市衛生局21日中午召集防疫專家、台南醫療院所院長及感控代表、衛生局所、醫師公會及診所協會、疾管署南區中心、南區傳染病醫療防治網，舉行防疫視訊會議討論共識，黃偉哲市長提出確診者居家照護家屬代領藥台南獎勵200元，受到與會學者專家肯定。

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會中針對「藥師送藥」及「家屬代領」雙軌機制做討論，因中央補助藥師每趟送藥有200元獎勵，黃偉哲市長認為台南市願補強相關獎勵措施，同樣提供200元獎勵金給確診者代領藥的家屬，獲得與會專家學者同意，傳染病防治醫療網南區指揮官莊銀清認同：「可行，值得推行！」，將可補強藥師不足的機制。

黃偉哲市長表示，最關心確診病人狀況的還是家屬，另一方面也為減少在地許多一人藥局的藥師負擔，因此在有條件排除原本已有如居服員代領藥物的市民族群以外，剩餘的家屬若幫確診者代領藥物，市府願意加發200元獎勵。

衛生局長許以霖表示，會議針對大疫情時代精準照護模式，提出相關策略，包括：「擴大守護範圍」、「階段性分級分流（居家照護、加強型集中檢疫所、防疫旅館、責任醫院）」、「保護脆弱族群」、「加強守護醫療量能」，透過各面向全力守護台南市民的健康。

另外，會中針對居家照護方案上路後，輕重症分流收治原則做許多意見交換，黃偉哲市長認為，未施打疫苗的6歲以下幼兒確診若僅居家照護，恐因Omicron病程快速而有延誤治療可能，建議中央考量是否能開放6歲以下確診者收治入住有醫護團隊進駐的加強版集中檢疫所，才能多一層保護尚無疫苗防護力的小朋友。

台南市長黃偉哲指出，台南市預計下周啟動「居家照護」，確定的時間會再對外公布。