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快篩試劑需求驟增　黃偉哲視察快篩試劑原料廠關心供貨

▲本土疫情急遽升溫，快篩試劑需求量隨之提高，市長黃偉哲專程前往訪視關切快篩試劑原料廠供貨是否穩定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲本土疫情急遽升溫，快篩試劑需求量隨之提高，市長黃偉哲專程前往訪視關切快篩試劑原料廠供貨是否穩定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

本土疫情急遽升溫，快篩試劑需求量隨之提高，台南市永康區「偉喬生醫股份有限公司」是國內最大檢測試劑上游原料供應廠，市長黃偉哲20日下午專程前往訪視關切原料供貨是否穩定。偉喬生醫董事長莊詠鈞表示，供貨量從4月初開始倍增，目前訂單已排到6月份，已加派人力增加產能，穩定出貨沒問題。

▲本土疫情急遽升溫，快篩試劑需求量隨之提高，市長黃偉哲專程前往訪視關切快篩試劑原料廠供貨是否穩定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，若進入後疫情時期，快篩試劑可能會成為民生必須品，需求量必將大增，而新冠病毒在國內爆發初期，一度發生口罩原料不足而影響口罩供應，他因而專程到偉喬生醫關切試劑上游貨源的生產情況。

▲本土疫情急遽升溫，快篩試劑需求量隨之提高，市長黃偉哲專程前往訪視關切快篩試劑原料廠供貨是否穩定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲指出，台南市快篩試劑數量目前還有1萬支，衛生局已向中央申請10萬劑，同時自行採購 20萬劑， 14個公費篩檢站每天約可以提供篩檢3000位，篩檢量能目前沒有問題。近日市府已派員至四大超商及藥妝店訪視試劑銷售價格及供貨狀況，均無異常波動，目前所有防疫物資供應都屬正常，民眾可適量採買，市府也會持續嚴密注意各類防疫物資供需情況。

▲本土疫情急遽升溫，快篩試劑需求量隨之提高，市長黃偉哲專程前往訪視關切快篩試劑原料廠供貨是否穩定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

偉喬生醫由董事長詠鈞與執行長鄭又瑋向市長黃偉哲進行簡報，鄭又瑋指出，偉喬生醫於2013年成立， 2018年在永康啟用營運研發總部。新冠疫情爆發後，全球檢測試劑與疫苗製程原物料需求大增，偉喬生醫除供應國內多家上市櫃生技大廠快篩試劑主原料，供貨量約佔國產試劑原料所需的六成。偉喬生醫也投入大量研發量能，滾動式研發能應對病毒變異的檢測原料。

▲本土疫情急遽升溫，快篩試劑需求量隨之提高，市長黃偉哲專程前往訪視關切快篩試劑原料廠供貨是否穩定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

莊詠鈞表示，偉喬生醫的試劑原料供貨量從4月初開始倍增，目前配合試劑製造商討論配合的出貨量已經排定到6月，不論是偉喬生醫或是試劑製造商全都加配人力在趕工出貨。

▲本土疫情急遽升溫，快篩試劑需求量隨之提高，市長黃偉哲專程前往訪視關切快篩試劑原料廠供貨是否穩定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲本土疫情急遽升溫，快篩試劑需求量隨之提高，市長黃偉哲專程前往訪視關切快篩試劑原料廠供貨是否穩定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲特別感謝偉喬生醫發揮企業公益精神，全力配合及協助市府在防疫措施上的執行，疫情期間累計捐贈本市社會局及公共運處輸處累計1500劑新冠肺炎快篩試劑，讓市府妥善將快篩劑分配給本市大眾運輸工具駕駛、長照與身障服務單位、兒少機構與托嬰中心工作人員及志工使用，與公部門合力提升社區防疫量能。同時希望偉喬能和試劑製造商共同合力，讓快篩試劑價格降低，減輕民眾的負擔。

▲本土疫情急遽升溫，快篩試劑需求量隨之提高，市長黃偉哲專程前往訪視關切快篩試劑原料廠供貨是否穩定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲呼籲民眾要維持好的防疫習慣，並鼓勵市民踴躍施打疫苗，並特別呼籲市民應全天佩戴口罩，減少不必要移動、活動或集會，共同嚴守社區防線，後續市府將隨時因應疫情變化，滾動式檢討各項防疫對策。

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