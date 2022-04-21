苗栗+19！火車站2員工確診　學校、電子業都有人染疫...32足跡曝

▲苗栗縣政府21日公布新增確診19例，縣內8鄉鎮皆有足跡。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣21日新增19例新冠肺炎本土確診案例，其中7例為匡列採檢確診、1例為居隔陰轉陽，11例為因症狀。新增個案8位男性、11位女性，年齡分布於15-59歲，Ct值在13.68-37.7之間，分布地區為竹南鎮4例、苗栗市4例、造橋鄉3例、頭份市2例、後龍鎮2例、苑裡鎮2例、南庄鄉1例、頭屋鄉1例。

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苗栗縣政府指出，本次新增確診個案，案43301女54歲，為造橋國小班導師，除了授課班級之外，考量其他教職員與確診導師共用辦公空間，需要配合疫調採檢，且未滿12歲學童尚未接種COVID-19疫苗，因此採取全校（含幼兒園）預防性停課至4/25（一）恢復實體課程；但該名導師之授課班級暫停實體課程10天（4/21-4/30），5/2（一）恢復實體課程。

衛生局表示，20日之李綜合、大千醫院及為恭醫院竹南大厝里社區PCR採檢站共採檢1138 人，其中大厝里篩檢站6人陽性，其他陰性。因應全國社區感染風險不斷增加，篩檢站持續開設，時間地點為4月21-22日上午8點至中午12點及下午1點至下午5點，於竹南鎮大厝里活動中心。

另外，大千醫院急診室旁開設篩檢站時間地點為4月21日下午1點至晚上5點及晚上6點至晚上10點，呼籲與確診者足跡重疊或有染疫疑慮的民眾前往免費PCR篩檢。

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