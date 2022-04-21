快訊／彰化+55　「獅子會聯誼」暴增38確診！

▲彰化今天本土確診新增55例，其中獅子會會員就暴增38案。（圖／彰化縣政府提供）

記者鄧木卿／彰化報導

彰化縣政府21日公布新增55例確診，其中獅子會群聚案暴增38人，累計已有46人染疫，縣府表示，感染社團包括A社團獅子會、BD社團扶輪社、C社團扶青社，其他零星外縣市移入個案有17人，共55人。

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這件41處獅子會大型聯誼會成員，來自台中、彰化、南投3縣市，分別為D3及D5區，部份成員聚餐後又去續攤，如今陸續出現症狀，縣府已針對足跡完成全面清消。