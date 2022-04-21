阿妹演唱會狂燒「再+18例」！累計98人確診　女師嗨完傳染給女童

▲張惠妹睽違7年再度登蛋。（圖／記者黃克翔攝）

記者施怡妏／綜合報導

天后張惠妹（阿妹）睽違七年重返台北小巨蛋，一唱就是12場，主辦方祭出高規格防疫措施，不過開唱後卻頻爆出確診者足跡，今（21）日再新增18例確診者，地點包括台中、新竹市、台南、高雄，累積確診數來到98人。

從各縣市發布的足跡圖來看，21日全台共有18名確診者足跡和阿妹演唱會有關，分別是竹市新增3例、台中新增9例、台南新增3例、高雄新增3例，累計確診人數達98人。

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值得注意的是，案42079是台中某派出所同仁，20多歲男性，4月12日參加阿妹演唱會，4月19日收到細胞簡訊前去篩驗，陽性確診，但是該案例因為Ct值37.2，傳染性應該極低。

台中市長盧秀燕表示，還在跟中央、防疫醫生討論，是否可判定確診者，目前接觸者共17人已快篩，全員都是陰性，已在家預防性居隔中，派出所運作已調派鄰近警力支援，治安警務正常運作中。

另外，南投今日新增的案例中，其中一名是竹山鎮某國小11歲女學童（案43396），因雲林縣籍的女老師（案42110）日前赴台北小巨蛋參加張惠妹演唱會，外縣市通知被匡列密切接觸者。

女童20日快篩、至醫院採檢PCR皆呈陽性（Ct值18.1），已收治集中檢疫所收治隔離。不過由於該個案不是看演唱會而確診，因此不列入累積確診當中。

▼竹山鎮11歲女學童因同校女老師北上聽阿妹演唱會確診而被傳染，校園進行清消。（圖／南投縣政府提供）