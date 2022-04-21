快訊／跟北部友人走大甲媽　清水男確診Ct值曝光

▲清水男跟北部友人走大甲媽遶境後3天確診，Ct值曝。（圖／記者白珈陽攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市疫情升溫，今天單日新增139例，其中案41348、家住清水的40多歲男性，在4月19日確診，Ct值為15。衛生局長曾梓展指出，男子在4月16日跟著多位北部友人走大甲媽，3天後採檢陽性確診。疫調發現，男子在4月16日、17日兩天都在台中沙鹿中山路的勞工育樂中心，時間自下午2點到6點，男子是陪走大甲媽，或是點心站人員，衛生局還要進一步調查。

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▲台中市政府公布五張足跡表。（圖／市府提供）

除了大甲媽遶境足跡外，台中市政府也公布5張足跡表，包括4月17日足跡點包括錢櫃台中自由店、西屯區台中世貿、西區中華民國合氣道養生推廣協會、南區春安晨食、西區春水堂大墩店、拉亞漢堡-清水西寧店、南屯區好市多台中店、、西區勤美誠品-星巴克、北屯區老向的店、西屯區裕元酒店溫莎咖啡廳、西屯區溫十八溫體牛火鍋、大里國民暨兒童運動中心羽球場、北區阿山哥快炒、西屯區石二鍋_台中東海Jmall店、西屯區金色三麥市政店、麥當勞東海新興店2樓、麥當勞大里國光店、南屯區泰瑪村宮廷手技養生館、西區男飯海南雞飯、一中街、沙鹿區勞工育樂中心-媽祖繞境、西區摩斯漢堡、南屯區Myth ocean 酒吧。

另外，足跡點包括4月18日World GYM健身房西屯店、北屯區濟州豆腐鍋之家、北屯區長野足湯、北屯區小周末咖啡館、南屯區加州火烤、南屯區IKEA量販店、西屯區大都會羽球館(福華館)、北區米街自助餐、WordGym台中一中店、西區男飯海南雞飯、一中街；4月19日足跡點則有南屯區嶺東路Q漢堡、南區A-bao早餐店、西區男飯海南雞飯。