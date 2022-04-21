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快訊／北市「1確診匡10.6人」　黃珊珊：企業、學校、機關很快停擺

▲▼台北市副市長黃珊珊。（資料照／北市府提供）

▲台北市副市長黃珊珊。（資料照／北市府提供）

實習記者張鈞量／台北報導

疫情持續延燒。台北市副市長黃珊珊21日呼籲，今日確診三千例，如果不調整政策，很快就會有百萬人居家隔離，很多企業、學校、機關也很快就會停擺。她呼籲中央應修改政策方向、明確指示與病毒共存，把醫療資源留給有需求的重症患者。

黃珊珊透過臉書表示，今天確診接近三千例，更重要的關鍵是居隔人數，如果再不調整政策，百萬人居隔在家很快就到。如果事實面已經無法控制病毒傳播，也決定與病毒共存，確診者都已經在家隔離了，密切接觸者的居家隔離匡列規定就應該盡快修正。

黃珊珊指出，台北市一個確診者平均要匡列10.6人居家隔離，現在台北市已經有一萬多位居家隔離，每個人要隔離10天，若是按照今天3000人為基準來算，等於同時間全台會有30萬人被居隔，這還不包括因為學校停課在家的學生以及需要請假陪伴的家人。「我們要花費大量人力物力去做關懷與後勤作業」，基層同仁負擔過大，永遠來不及關懷到每一個人。

黃珊珊強調，如果要與病毒共存，可能只能專注照顧確診者，尤其是中重症者，密切接觸者可以「以篩代隔」，要求自主健康管理，密集篩檢，有狀況才處理，主動回報健康狀態即可，省下的人力物力可以用在最重要的確診者照護服務。

黃珊珊表示，居家隔離在之前很有效果，台灣有效的壓制住了好幾波的傳染，但是現在，台灣可能要學習紐西蘭等國家，對於接觸者的管理，應該及早做決定，不然很多企業、學校、機關很快就會停擺，尤其是公務機關要維持正常運作，打過三劑疫苗的人應該有不同的管理方式，可以比照醫護人員，篩檢陰性就上工。

黃珊珊呼籲，面對現實，老實的告訴人民「決定與病毒共存」，居家隔離政策要盡快放寬，因為，病毒已經到處存在，被隔離者是確診數量的十倍以上，但是同時也一定會有相當比例的重症與死亡案例，政府要做的應該是「保留醫療量能給最需要的人」，同時要繼續「維持社會正常運作」，而不是把基層累垮又無法達到清零的效果。百萬人居家隔離這不只是對公衛人員，醫療量能造成影響，更是直接衝擊經濟成長，中央必須儘早做出決定，盡快修正目前的隔離方法。

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