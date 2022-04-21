來台東　讓您落實「二地居」的第2人生築夢願景

▲台東縣政府推動「111年度台東觀光未來學堂計畫」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府推動「111年度台東觀光未來學堂計畫」，延續過去成果，因應觀光未來趨勢與所需人才，今年以「Taitung Tourism(TT) Talent Hub Project」為計畫主題，將工作機會與知識教育導入課程，除培訓現有台東觀光行銷人才，更擴大至有計畫、有意願東漂到台東發展觀光旅遊與地方經濟產業的民眾。

台東縣政府交觀處表示，今年因應新世代消費型態快速變化，結合「訓」、「用」、「留」合一的方式，依照疫後觀光發展趨勢與觀光旅遊及地方經濟產業業者為需求，強化「台東慢旅特色人力工作坊」、「慢旅數位行銷轉型工作坊」、「旅遊服務導覽認證培訓」一系列課程，深化服務設計與營運，從顧客體驗的意見著手改進，設定營運策略，兼顧環境永續，同時加強提升視覺識別、數位體驗、文案、包裝、陳列與空間的設計，為品牌傳遞價值與樹立明確形象，轉變經營策略並加強使用數位工具，建立與時代接軌的數位能力，以推動「台東慢旅遊策展人」、「台東觀光未來數位行銷經理人」、旅遊服務導覽認證為目標，打造觀光未來人才培訓系統，讓觀光產業與地方經濟產業需求端能更快速找到需要人才。

台東觀光未來學堂將扮演重要角色，學堂不僅是一個課程，教授產業發展所需的知識，同時也鏈結工作與合作機會進行媒合，不僅是1個實體空間，也是1個HUB介面，整合東漂人材所需要的資訊，包括職缺、居住、生活、交流活動等，打造東漂到台東的第1站友善虛實整合場域。