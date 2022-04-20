開毒趴驚見「魔神仔」附身！3男2女衝宮廟驅邪　全被警察抓了

記者陳以昇／新北報導

新北市五股區有民眾報案，指稱登林路上一處寺廟前，有人發生爭吵糾紛，警方到場後，其中2男宣稱友人遭「魔神仔」附身，帶他來廟裡驅邪，旁邊2女見警竟趁隙駕車逃逸，警方隨即追捕攔查，發現2女竟是妨害自由通緝犯，身上還藏有毒品卡西酮、K他命及毒咖啡包等物，立即將3男2女帶回偵訊。

▲黃男見警到場直喊「中邪了！」 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，18日凌晨4時許，22歲廖男、23歲黃男、21歲張男與25歲黃女、21歲曾女疑開毒趴太嗨，廖男服毒後開始產生幻覺，胡言亂語，其他人以為他遭「魔神仔」附身，於是由黃女開車到五股區登林路54號的宮廟驅邪。

▼黃女趁隙開車逃逸被警攔捕，在身上起獲毒品 。（圖／記者陳以昇翻攝）

豈知廖男在廟前又出現幻覺，打吼大叫，完全不理友人，附近居民以為發生衝突，立即報警；警方到場後，黃男、張男立即向警方說「中邪了！快點」，企圖分散警方注意力，旁邊的黃女及曾女立刻開車逃逸，最後在停等紅綠燈時將2人攔下。

▼警方移送5男女 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方在黃女身上起獲2.5公克卡西酮、1.7公克K他命、24.5公克毒咖啡包，黃女、廖男坦承分別持有，其他3人僅有吸食，依毒品罪移送新北地檢，另黃女及曾女因妨害自由遭到通緝，依法解送台北地檢歸案。

▼警方在黃女身上起獲毒品 。（圖／記者陳以昇翻攝）