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社會 社會焦點 保障人權

萬華男「廢紙丟鐵桶」點火險釀災　桌上13包白色粉末慘了

記者邱中岳／台北報導

北市萬華分局西園路派出所接獲報案，東園街一處民宅地下室發生火警，警消抵達後發現現場煙霧瀰漫，原來是住戶自己將紙類放在鐵桶焚燒引起，事後警方見住戶精神恍惚，發現有毒品安非他命、吸食器，住戶才坦承「吸毒神智不清，才會自己在家燒東西」。

警方調查，42歲的洪姓男子平時無業，住在萬華區東園街73巷內的一處地下室，在20日晚上7時許，警方接獲報案表示，該地點發生火警，警消不敢大意立刻前往查看。

▲▼男子吸毒後經神恍惚，竟然在家中燃燒廢紙，險將住處燒毀。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲男子吸毒後經神恍惚，竟然在家中燃燒廢紙，險將住處燒毀。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方到場後，發現洪姓男子所住的地下室煙霧瀰漫，立刻協助將濃煙排出，最後發現洪姓男子竟然在地下室的住處，把紙類放進鐵桶之內，最後點火焚燒，險些將整個住家燒毀。

警方發現洪男精神恍惚，且面對警方詢問胡言亂語，在桌上查獲13包2級毒品安非他命、吸食器，洪男才坦承，因為吸食毒品，所以造成神智不清，才會隨意燃燒紙類，險將住處燒毀。

▲▼男子吸毒後經神恍惚，竟然在家中燃燒廢紙，險將住處燒毀。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲男子將家中的廢紙丟進鐵桶燃燒，最後警方上門赫見毒品安非他命。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方將現場狀況排除後，立刻將涉嫌吸毒後縱火的洪姓男子帶回派出所偵訊，訊後也依照毒品、公共危險罪嫌送辦。

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