女童遭虐失明！狠保母夫妻毒打逼喝尿　判賠2396萬出庭帶2萬想和解

▲許男凌虐女童，一審遭判刑8年，二審出庭當庭提2萬元要和解。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

宜蘭無照保母曾冠羚與丈夫許鈞恩，向許姓女子收取每月2萬元的費用照顧許女5歲的女兒，但2夫婦竟多方虐待女童，毒打、逼喝尿，女童被虐到腦傷、右眼失明。2夫婦也分別遭判刑8年、9年。一審判賠2396萬餘元，高院21日針對刑事部分開庭，許男竟當庭說，「我有帶2萬元要賠償對方。」被害人當然不願接受。

判決指出，許姓女子因工作的關係，去年2月間透過臉書找上宜蘭無照保母曾冠羚夫婦，約定每月收費2萬元，讓當時5歲的女童與曾女、許男夫妻同住。不過僅托育1個多月就發生嚴重的虐童案件，去年3月初，女童因口吐白沫被許男緊急送往醫院急救。

經過急救後，醫師診對女童全身受有數十處挫傷及瘀傷、頭部鈍傷、創傷性硬腦膜下出血等傷害，其腦部傷害部分，已導致水腦症及意識改變。醫院通報檢警單位，檢警逮捕2人，2人坦承虐待女童，包含抓頭髮、抓腳倒立、猛力搖晃、拗折手臂、還逼女童趴地喝尿。檢方對2人聲押獲准，並依照「妨害幼童發育罪」提起公訴。一審法院將曾女判刑9年、許男判刑8年。案件上訴二審，高院21日再度開庭審理。

▲女童慘遭凌虐，右眼失明，全身是傷。（圖/女童母親提供）

高院開庭時，2人坦承犯行、罪名，但都認為判刑太重，請求法院輕判。檢方則當庭提出宜蘭地院一審的民事判決，一審判決2人須賠償女童2096萬餘元、須賠償母親300萬元，合計判賠2396萬餘元，建請法院審酌2人的犯後態度以量刑。

法官詢問2人後續是否有洽談和解事宜，許男當庭說「我沒有錢談和解，但我今天有帶2萬元要賠償對方。」法官隨即回「自己要去認真思考該怎麼處理後續的事情。」至於曾女則當庭請求法院交保，希望讓自己出去賺錢，賠償對方。法院諭知候核辦。

至於女童母親表示，女童狀況很差，右眼已經完全失明，左眼的視力也不斷退化中；甚至還有失語症，僅能聽懂簡單的指令，目前能表達的字彙也只30個字，所以女童母親完全不能接受2人的賠償。女童母親事後受訪也表示，不接受2萬元的賠償，也希望法院給予2人該有的懲罰。

▼宜蘭無照保母曾冠羚。（圖／記者吳銘峯攝）