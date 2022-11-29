快訊／彰化3歲童遭藤條虐打命危　生母男友涉殺人未遂羈押禁見

▲彰化3歲男童遭虐打命危，彰化社會處已介入調查。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮、趙蔡州／彰化報導

彰化一名3歲男童27日遭張姓生母的陳姓同居男友以藤條打到昏迷，至今仍在加護病房跟死神拔河。檢方28日複訊後，認為2人涉犯殺人未遂罪嫌疑重大，向彰化地院聲請羈押禁見。彰化地院28日深夜審理，認為陳男供述與證人陳述不符，有勾串之虞，裁定陳男羈押禁見，至於張女則無羈押必要，但裁定限制住居。

事件發生在27日下午2點30分左右，張女抱著全身瘀青且意識昏迷的3歲男童趕到卓醫院，聲稱孩子遭到同居男友虐打，27日上午還有意識，但下午就陷入昏迷，院方緊急通報119，轉送彰基兒童醫院急救。

彰化基督教醫院表示，男童被送到醫院時，昏迷指數僅3，有腦出血狀況，瞳孔呈現放大，全身上下沒有一處完整皮膚，非常多大小瘀青、瘀血狀的傷口，且在小腿、大腿、臀部及背部也有都疑似藤條抽打的瘀青傷痕。

檢方複訊張女、陳男及其他證人後，發現張女與陳男均涉嫌凌虐男童，兩人疑似不滿男童哭鬧，於26日及27日陸續以衣架、愛的小手等工具抽打男童，導致男童陷入昏迷，認為2人涉犯殺人未遂嫌疑重大，向彰化地院聲請羈押禁見。

彰化地院28日深夜召開羈押庭，認為陳男供述與證人陳述不符，有勾串之虞，裁定羈押禁見，至於張女則無羈押必要，裁定限制住居。

►買一組爽喝1禮拜，竹炭水超值下殺

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完