女奧客衝艙門「啟動逃生滑梯」！下秒直接滑到停機坪開始狂奔

奧客擅自將逃生梯啟動,隨後就這樣從逃生滑梯滑到停機坪。(圖/推特/@TooTallo_o)

記者王佩翊/編譯

美國水牛城尼亞加拉國際機場19日出現一名女性乘客在機上鬧事,最後甚至硬是將艙門打開,同時啟動逃生滑梯,並坐上瞬間充氣好的滑梯抵達地面,讓在場乘客與機組人員全都看傻眼,該名女子甚至還在停機坪上狂奔。航警接獲通報後趕往現場將其逮捕,不過由於逃生滑梯遭啟動,整班飛機的乘客被迫下機回到登機口,等待後續安排。

根據《紐約郵報》報導,來自加州的麥克奈特(Cynthia McKnight)19日搭乘美國航空從紐約飛往芝加哥的班機,然而她在登機後,卻突然朝著機組人員大罵一通,隨後擅自啟動充氣逃生滑梯,滑到地面後又在停機坪上奔跑。麥克奈特的失控行徑直到警方趕往現場後才成功被制止。

