女奧客衝艙門「啟動逃生滑梯」！下秒直接滑到停機坪開始狂奔

▲奧客擅自將逃生梯啟動，隨後就這樣從逃生滑梯滑到停機坪。（圖／推特／@TooTallo_o）

記者王佩翊／編譯

美國水牛城尼亞加拉國際機場19日出現一名女性乘客在機上鬧事，最後甚至硬是將艙門打開，同時啟動逃生滑梯，並坐上瞬間充氣好的滑梯抵達地面，讓在場乘客與機組人員全都看傻眼，該名女子甚至還在停機坪上狂奔。航警接獲通報後趕往現場將其逮捕，不過由於逃生滑梯遭啟動，整班飛機的乘客被迫下機回到登機口，等待後續安排。

根據《紐約郵報》報導，來自加州的麥克奈特（Cynthia McKnight）19日搭乘美國航空從紐約飛往芝加哥的班機，然而她在登機後，卻突然朝著機組人員大罵一通，隨後擅自啟動充氣逃生滑梯，滑到地面後又在停機坪上奔跑。麥克奈特的失控行徑直到警方趕往現場後才成功被制止。

And off into the sunset she goes folks pic.twitter.com/ig4FFtE5An — Spencer Brown (@TooTallo_o) April 19, 2022

根據警方表示，麥克奈特的一系列失控行徑涉及擾亂治安、騷擾、非法侵入以及刑事破壞。航空公司表示，自從政府祭出口罩令後，就出現越來越多奧客，不但挑釁機組人員，甚至還會出現暴力行為。

美國國家橄欖球聯盟水牛城比爾隊進攻截鋒布朗（Spencer Brown）當時也正好在機上，他在推特上寫道，「我坐在飛機上，有個女的生氣了。她突然啟動充氣逃生滑梯離開飛機，現在她在停機坪上狂奔。」這場「插曲」發生後，由於緊急逃生滑梯被啟動，因此所有人被迫回到登機口，等待後續安排。

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