戒癮者的正能量！法務部長鄭銘謙親赴苗栗「晨曦福音戒毒學院」

▲法務部長鄭銘謙（中）帶隊前往苗栗「晨曦福音戒毒學院」。（圖／臺灣更生保護會提供）



記者吳銘峯／綜合報導

為了深入瞭解苗栗安置處所學員的戒癮狀況與復歸情形，法務部部長鄭銘謙於4月間親自前往苗栗「晨曦福音戒毒學院」參訪。鄭銘謙這次的行程展現了對戒癮學員的高度關懷，也彰顯政府推動毒品防制與社會復歸政策的決心。

本次隨行參與者包含台灣高等檢察署檢察長暨更生保護會董事長張斗輝、法務部保護司司長洪信旭、臺灣高等檢察署臺中檢察分署檢察長林錦村、苗栗地檢署檢察長林映姿及更保苗栗分會主委徐享鑫等多位相關單位代表，共同表達對第一線戒癮安置工作的重視與支持。

一開始由晨曦會副總幹事黃銘仁熱情歡迎貴賓，並由該學院主任陳建豪簡報，說明與更生保護會合作具體模式與成果。他指出，晨曦福音戒毒學院長期耕耘戒癮與生命重建領域，學員經過三年以上追蹤，穩定復歸比率達58%至60%，顯示戒毒與安置服務已有顯著正向成效。

鄭銘謙致詞指出，戒除毒癮是一段艱難且充滿挑戰的歷程，能從過往陰影中重新站起來，實屬難得且令人敬佩。他勉勵學員珍惜當下機會，透過學習與改變強化自我，將親身經歷轉化為助人力量，走出不再受毒品束縛的新人生，並強調只要踏出正確的第一步，就有機會翻轉人生。

隨後，鄭銘謙一行人參觀院內教學與勞動場域，觀察學員參與課程、農藝訓練與環境整理，肯定該院以務實方式協助學員重建自律生活。更保苗栗分會主委徐享鑫表示，未來將與苗栗輔導二村合作辦理小吃技訓班，並結合更生創業貸款，協助學員返家後投入餐飲創業，實現穩定自立生活。活動最後，鄭銘謙與張斗輝均肯定晨曦福音戒毒學院的專業與投入，並讚揚苗栗地檢署與更保苗栗分會整合公私資源，強化安置與社區轉銜。鄭銘謙並致贈東里家風更生朋友手作蛋塔，鼓勵學員珍惜機會、精進技能，強調「一技在身、不怕沒工作」，相信只要努力，必能翻轉人生。

▼鄭銘謙（中）致贈蛋塔，為「晨曦福音戒毒學院」打氣。（圖／臺灣更生保護會提供）