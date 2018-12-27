屏東鄉民代表販賣安非他命　重判12年8月定讞須入獄

▲屏東縣竹田鄉鄉民代表吳定軒，販賣甲基安非他命，判刑定讞。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳銘峯／台北報導

屏東縣竹田鄉鄉民代表吳定軒，販售第二級毒品甲基安非他命，二審高雄高分院將他判刑12年8月。案經上訴，最高法院27日駁回上訴定讞，吳定軒將入獄服刑。檢方也啟動防逃機制。

本案因2014、2015年間，澳洲與台灣警方相繼查獲郵包走私安毒以及旅客夾帶安毒，企圖闖關走私到澳洲，綽號「虎哥」的幕後首腦陳建銘落網，陳男在押期間咬出毒品來源，檢警因此循線找上吳定軒。吳男被捕時矢口否認，辯稱陳男匯給他的錢「是合夥投資網拍服飾的利潤」，但檢方仍以販賣二級毒品罪嫌將他起訴。

一審法院審理後，查出吳男接受陳男的訂購，約定將毒品運送、轉賣到澳洲，澳洲買家會先支付部分款項，吳男即先行出貨，待陳男經澳洲買家將毒品實際售出後，再分配利潤。吳男於2014年11月13日、2015年1月21日，收取陳男的林姓女友交付的2次購毒款共70萬元。吳男收款後，分別於2014年11月27日、同年12月2日及2015年1月21日，交付以紙袋、禮盒包裝的毒品，給陳男、林女，完成交易。但毒品闖關時均遭查獲，分別起出7786、550公克的甲基安非他命。

一二審法院均認為罪證確鑿，分別判刑，其中二審將吳男判刑12年8月，案經上訴第三審，最高法院27日認為二審判決認事用法並無違誤，因此駁回上訴，全案定讞，吳男將入獄服刑。至於買毒的陳男、林女已被判刑12年、4年2月定讞。