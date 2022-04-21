上海200住戶收到發臭豬奶頭　幕後黑手被捕「承認賺進146萬」

▲上海居民團購竟收到發臭的豬奶頭肉。（圖／新聞坊）

記者蔡儀潔／綜合報導

上海封城期間多次出現管理混亂，楊浦近200名住戶集資37600元（人民幣，下同，約新台幣17萬元）團購豬肉，結果幾乎每份都是「豬奶頭」，而且散發臭味。楊浦警方獲報後，20日凌晨抓捕該批豬肉銷售負責人，他坦承以次充好的行為，涉案金額高達32萬元（約新台幣146萬元）。

▲團購介紹上表明，五花肉與肋排組合套餐單價為188元。（圖／新聞坊）

據《民生一網通》報導，楊浦區控江街道的城市麗園小區共有近千名住戶。團長10日通過「快團團保供組」平台，訂購上海二商大紅門肉類食品有限公司的五花肉與肋排組合套餐，單價為188元（約新台幣860元）。

▲發臭的奶頭肉。（圖／新聞坊）

根據所在樓棟的負責人統計，一共有近200位居民下單購買，總計37600元。按照下單時的約定，豬肉預計在15日送達，然而直到18日下午，他們才收到了團購商品，更讓人沒想到的是幾乎每份都是「奶頭肉」。

市民陳先生表示，這批肉幾乎每份都是奶頭肉，而且豬肉肉色過深，有的甚至幾乎全是肥肉，還沒拆開包裝，就能聞到一股臭味。

▼ 市民收到的肉。（圖／新聞坊）

陳先生指出，收貨當晚居民聯繫了廠商，但對方拒絕承認質量問題且態度強硬。《澎湃新聞》19日致電上海二商大紅門肉類食品有限公司，一名工作人員表示，產品質量有嚴格把控，「現在很多騙子會仿冒我們的包裝，目前還在調查中，暫時還沒有處理結果。」

楊浦警方接報小區居民反映後，立即會同市場監督部門開展調查，20日凌晨將該批豬肉的童姓銷售負責人抓獲歸案。經公安機關查明，犯罪嫌疑人童男明知其採購的豬肉產品存在變質變味等質量問題，仍以次充好對外銷售而且以團購的形式銷售給居民，涉案金額超過32萬元。

▲童姓犯罪嫌疑人被捕。（圖／新聞坊）

此外，專案組根據童某的交代，還在本市松江區查獲待出售的196套豬肉產品。目前，犯罪嫌疑人因涉嫌銷售偽劣產品罪，已被依法採取刑事強制措施，案件在進一步審理中。

▲該批豬肉品牌方是北京首農食品集團有限公司子公司。（圖／新聞坊）

據悉，該款豬肉品牌方為上海二商大紅門肉類食品有限公司。工商資訊顯示，上海二商大紅門肉類食品有限公司，成立於2020年12月25日，註冊資本為3000萬元；該公司是北京首農食品集團有限公司子公司。