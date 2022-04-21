台北車站附近2小時5起縱火案他幹的　街友竟稱「心情不好」

記者邱中岳／台北報導

北市1名街友16日凌晨3時許喝完酒後，於台北車站對面的凱薩飯店拿衣物焚燒，清晨5時許又跑到忠孝西路1段、中山北路1段等4處縱火，警方循線掌握嫌犯下落，在中山區民生西路上1家超商找到該名街友，訊後依照公共危險罪嫌送辦。

警方調查，44歲的張姓男子，平時無業也居無定所，主要在台北車站一帶閒晃。16日凌晨3時許，張男在台北車站附近喝完酒後，跑到忠孝西路上的凱薩飯店，持衣物焚燒，警消獲報後趕往現場將火勢撲滅，但沒想到從清晨5時許，連續發生4起縱火事件。

▲北市1名街友在凌晨3時許，從忠孝西路縱火到中山北路，在5處焚衣縱火。（圖／記者邱中岳翻攝）

張姓男子除了在凱薩飯店旁焚衣縱火之外，清晨5時許沿著忠孝西路點火，一路燒到中山北路；張男先在忠孝西路23號前焚衣，後來又跑到M7出口旁邊，事後轉進中山北路，又在中山北路一段68號旁的變電箱以及96巷弄內的民宅一樓點火。

警消當晚連續出動5波，雖然火勢迅速撲滅也沒有造成人員傷亡，但警方調閱監視器，發現5起縱火案竟然都是同1人所為，中正第一分局即刻聯繫鄰近分局、捷運警察隊、鐵路警察局共同展開聯防，將涉嫌人影像通報協尋，調派線上警力出動、協尋。

▲北市1名街友在凌晨3時許，從忠孝西路到中山北路沿路縱火，最後被警方逮捕。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方並向台北地檢署申請拘票，16日晚間鎖定張男在中山區民生西路上的一家超商出沒，立刻上前將人逮捕。張男供稱，因為心情不好，才會焚燒衣服縱火；張嫌的回應也讓警方頻頻搖頭。