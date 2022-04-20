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呂玉玲宣布參選桃園市長！羅智強送花籃　邱奕勝、魯明哲給祝福

▲呂玉玲宣布參選桃園市長，羅智強送花籃。

▲呂玉玲宣布參選桃園市長，黨內人士送祝福。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市三連霸女立委呂玉玲20日由立院黨團、桃園市及各區婦女會理事長陪同，秉持「在地承擔、勇敢出發」的信念，於中壢區古華飯店宣布爭取國民黨提名，參選桃園市長。半個月前，率先宣布參選桃園市長的台北市議員羅智強，特地送一對寫著「同心同德、攜手共贏」賀卡的花籃到會場，給呂玉玲祝福，格外引人注目。

▲呂玉玲宣布參選桃園市長，羅智強送花籃。

▲呂玉玲宣布參選桃園市長，羅智強送花籃。（圖／翻攝羅智強臉書）

羅智強也在臉書發文表示：「君子無所爭，必也射乎！揖讓而升，下而飲，其爭也君子。」恭喜也祝福呂玉玲委員，宣布參選桃園市長。得知訊息，特地送了二個高架花籃到呂委員記者會，表達祝福。

▲呂玉玲宣布參選桃園市長，羅智強送花籃。

▲議長邱奕勝表示，呂玉玲是三屆立委，深耕在地，祝福她心想事成！（圖／翻攝邱奕勝臉書）

羅智強認為，呂玉玲宣布參選是一個好的開始，同時他也希望國民黨有更多人願意投入這場君子之爭，並相信，我們的心是一致的，「努力成為讓桃園更好的選項」。先來後到，都是桃園人；空降在地，認同最重要。

▲呂玉玲宣布參選桃園市長，羅智強送花籃。

▲立委魯明哲(中)相信黨中央會提名最強、最能獲桃園選民認同的市長候選人。（圖／翻攝魯明哲臉書）

被喻為2022桃園市長選戰，國民黨陣營中最具實力人選的議長邱奕勝，對於呂玉玲宣布參選市長表示，呂玉玲是三屆立委，深耕在地、在地方表現認真的立委，願意擴大服務，祝福呂玉玲委員，心想事成！另外，在國民黨陣營中參選下屆市長民調最高的立委魯明哲則對於立院的好同事、好同志，給予最深的祝福，同時也相信中央黨部最後一定會提名最強、最能獲桃園選民認同的市長候選人。

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