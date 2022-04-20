等「1個人」橫空出世？他曝藍營桃園選戰3狀況　「這局越來越難」

▲國民黨立委呂玉玲宣布投入桃園市長選戰。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨桃市首長人選懸而未決，北市議員羅智強執意參選桃園市長，地方屬意人選之一的立委呂玉玲20日召開記者會宣布參選，民調第一的立委魯明哲則多次表態不會投入選戰，對此，資深媒體人黃暐瀚表示，現在藍營在桃園的布局有三種可能狀況，「這局對國民黨來說，越來越難，但黨中央仍未放棄，要把悲劇再演回喜劇。」

年底2022九合一大選，藍營誓言六都拿下一半，由於現任桃園市長鄭文燦任期已屆8年、無法再連任，讓國民黨對拿下桃園勢在必得，然而近期藍營在桃園的布局卻狀況連連，包含電話逼退羅智強風波、初選民調爭議等，都讓在地選情蒙上一層陰影。

黃暐瀚分析，如果最後呂玉玲民調能夠贏過羅智強，黨中央才有提名呂玉玲的正當理由；同理，如果羅智強民調繼續升高、甚至高過魯明哲，那黨中央不提羅智強說不過去。又或者努力了一個多月後，魯明哲民調依舊遙遙領先，雖然他本人「沒有意願」，黨中央也該「強行徵召」。

黃暐瀚指出，除了以上三種狀況，還有一種「意料之外」的情形，就是橫空出世一位，比「魯、強、玲」都民調更高，地方更支持的「救世主」、「人氣王」，只要勝選，提誰都有可能，「總之，桃園這局對國民黨來說越來越難，但黨中央仍未放棄，要把悲劇演回喜劇。」