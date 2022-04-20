「百萬獎金」等你來爭取！　好食好事加速器開放報名

▲台首家專注扶植食農新創的「好食好事加速器」免費提供專業輔導協助。（圖／好食好事基金會提供）

生活中心／綜合報導

民以食為天，許多食農新創公司擁有優秀產品概念，但卻面臨資金未穩等問題，鮮活的創意若無人相助，不是沉浮多年便是黯然退場。台灣首家專注扶植食農新創的「好食好事加速器」免費提供4個月專業輔導協助新創團隊成功發展，目前正展開第5屆招生，符合報名資格的團隊，5月12日前可報名。

好食好事基金會由頂新和德基金捐助成立，捐助人代表魏應充期許基金會帶動食農產業創新發展，培育更多青年人才，因此好食好事2018年推動「好食好事加速器種子計畫」，舉辦4屆以來，入選團隊累計共有53%獲得投資，實收資本額平均成長77%，存活率94%。

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好食好事基金會指出，加速器種子計畫為期4個月，使用美國麻省理工學院（MIT）的VMS®業師輔導系統，為每個團隊媒合2～3位各專業領域的業師進行商業輔導，並安排新創必備技能課程，如商業模式梳理、財務諮詢、募資簡報訓練等，助團隊成長茁壯。

▲第5屆火熱招生中，符合報名資格的團隊5月12日前可報名。（圖／好食好事基金會提供）

另外，加速器也引入私募基金優先評估入選團隊進行投資，引薦天使投資人、安排媒合人脈，幫助入選團隊找到最適合的投資人，並提供總金額150萬的獎金。

2021年獲得食農潛力獨角獸獎的魚瑞生技，創辦人呂明偉說：「業師給的最大幫助是在財務模型規劃上，商業模式也幫忙修正了很多。當規劃的越清楚，就會更知道未來公司的樣子。」

好食好事基金會表示，2022年的加速器招生領域包含永續價值、營養保健、創新科技、在地創新四大領域，報名團隊需有實質創新之產品或服務，主辦單位將根據報名團隊的公司願景、核心產品等面向，評選出10-12家團隊進入第5屆加速器，提供4個月免費輔導。即日起到5月12日止可報名。

報名詳情請見好食好事加速器官方網站